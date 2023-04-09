東部戰區環台島戰備警巡　徐州艦與台灣宜陽艦僅距5海里

4月8日至10日，解放軍東部戰區展開一連三日的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

《央視軍事》報道，4月9日，多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。



在台灣海峽內，多艘驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台島西南目標全時追瞄。在不同方向，警巡艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領預定打擊陣位。

4月9日上午，東部戰區海軍徐州艦在台島以東海域實施戰術動作，在目視距離大約5海里處是台灣的宜陽艦。

戰區空軍梯次出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，機群依托聯合情報支撐，精準掌握戰場態勢，為聯合突擊兵力提供目標引導和支援掩護。

戰區陸軍遠箱火部隊打通偵察、指揮、火力網系鏈路，依托無人機為發射單元提供打擊引導，展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。

第72集團軍某旅連長姜曉棟介紹，本次打擊演練，完全依照實案組織，著眼提高火力快反和精準毀傷，全面檢驗武器裝備實戰運用中的新打法、新戰法。

火箭軍任務部隊依案完成首輪對台島關鍵目標模擬打擊，連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備。指揮所篩選確定新一輪打擊目標，數十套發射單元占領發射陣位、建立高戒備狀態，操作號手精準完成發射準備，隨時聽令實施第二輪打擊。

東部戰區火箭軍某部鄧勇表示，部隊緊盯「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」核心能力標準，保持彈在架上、蓄勢待發的高戒備狀態，有信心、有底氣挫敗一切外部干涉和「台獨」分裂圖謀。