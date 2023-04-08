東部戰區：今起一連三日組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習

台灣總統蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中國外交部、國防部、中共中央台辦及全國人民代表大會紛紛發表聲明表示堅決反對，及予以強烈譴責。

解放軍東部戰區周六（8日）宣布，將自即日起展開一連三日的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。



東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，2023年4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

福州、平潭兩海域將組織實彈射擊

另外，福州海事局周五（7日）發布航行警告，8日、11日、13日、15日、17日、20日早上8時至中午12時，羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

福州海事局劃定四點連線範圍水域為具體警戒封鎖區域，包括點1：26°25”40”N119°47”52”E，點2：26°25”31”N，119°48”05”E，點3：26°25”58”N，119°48”45”E，點4：26°26”04”N，119°48”12”E。

另外，平潭海事局亦發布航行警告，將於10日早上7時至晚上8時，在福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

台灣「國防部」：已運用聯合情監偵掌握周邊情勢

針對東部戰區今次演習，台灣「國防部」表示，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛安全。

台灣「國防部」指出，陸方「近年來持續派遣機、艦侵擾，已對區域情勢造成威脅，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。」國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛安全。

另外，台灣「國防部」公布7日早6時至8日早6時，合共偵獲解放軍軍機13架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次，為蘇愷-30機1架次、運8技偵機1架次、殲-16機2架次。另有共艦3艘次，持續在台海周邊活動。