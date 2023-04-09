以境外高薪招聘利誘　廣西破特大跨境偷渡集團108人落網

國家移民管理局廣西出入境邊防檢查總站消息，防城港邊境管理支隊日前搗毀一個特大跨境偷渡集團，共拘捕108人，成功斬斷一條組織中國公民經海上非法出境從事跨境違法犯罪活動的偷渡鏈。



2021年11月18日，防城港邊境管理支隊獲悉，有犯罪集團涉嫌組織他人非法出境到國外的線索，迅速成立專案組開展偵辦工作。11月19日，偵查員在欽州市某碼頭附近沙灘，發現一艘快艇分批接載偷渡客，送往用於偷渡的貨船。

當日傍晚6時，專案組會同廣西海警局展開收網行動，警員突襲停泊在防城港市企沙海域的貨船，詳細檢查各個船艙，最後在昏暗的底部船艙內，發現79人席地而臥。另外兩組警力則分別在欽州市某碼頭、防城港市企沙鎮等地拘捕16人。

警員突襲停泊在防城港市企沙海域的貨船，在昏暗的底部船艙內發現79名偷渡客。（央視新聞）

在前期收網行動成功後，專案組突擊審訊到案人員。經調查，最終確定該案幕後是以賈某為首、蘇某等人為骨幹成員的海上組織偷渡集團。

據介紹，「蛇頭」賈某在船運中介蔡某的介紹下，與境外「蛇頭」取得聯繫，並夥同蘇某等人組織運送偷渡人員經海上出境。該集團通過在國內各網絡社交平台發布所謂的「境外高薪招聘信息」，並承諾報銷一切差旅費用，引導有意向的人下載境外軟件，進一步通聯誘騙。

涉案偷渡客介紹，招募者聲稱有8000元（人民幣，下同）至1.6萬元月薪，最多甚至可賺逾2萬元，「他問我有沒有護照，我說沒有護照，他說你要是真想來的話，我們就給你安排偷渡」。

警員突襲停泊在防城港市企沙海域的貨船。（央視新聞）

同時，賈某招募水手陳某等5人上船負責接收、安頓偷渡人員等工作，並駕駛貨船前往廣西防城港市企沙海域接駁偷渡人員。

來自福建、內蒙古、重慶等15個省區市89名偷渡者，被陸續誘騙到廣西欽州市後，蘇某便安排裴某、楊某等4人，利用汽車、快艇等將偷渡人員從某碼頭附近拉運到停靠在海上的貨船，最終被警方一網打盡。

專案組在廣西欽州、南寧等地成功拘捕賈某、蘇某等4名組織運送者。（央視新聞）

隨後，專案組在廣西欽州、南寧等地成功拘捕賈某、蘇某等4名組織運送者，嫌疑人裴某主動投案自首。專案組又成功鎖定組織者蔡某及招募者袁某、覃某等涉案人員， 2022年6月13日至9月30日，在湖南、廣東等地警方支持下將3人拘捕歸案。

專案組會同經濟犯罪偵查局，綜合研判涉案人員的資金流向，從資金流入手拓線打擊。同時，專案組聯合防城港市公安局有關警種進行收網打擊，在湖北武漢市拘捕閔某等5名疑犯，現場扣押6部電腦、75部手機、239張手機SIM卡，一舉搗破涉案資金流轉窩點。

截至目前，此案共108人落網，其中69人分別被判囚9個月至8年不等，並罰款5000元至20萬元不等。