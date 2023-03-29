人蛇集團海上棄屍？台灣外海近兩周現16具浮屍　2名死者為越南人

撰文：許祺安
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3月29日台灣海巡署清查，近兩周台灣6縣市海岸共發現16具浮屍，目前已知有5名是台灣人，2名是越南籍，另外9具屍體因已腐爛、面貌遭魚蝦啃食難以辨認，正待調查。

《中時電子報》指出，因浮屍分布地點相當廣闊，引起台灣海巡單位震驚，懷疑是否有越南人蛇集團涉嫌海上丟包。

2003年台灣苗栗通霄外海曾發生6名大陸女子遭推下海造成6死慘劇事件。報道指出，若證實這些浮屍具有關聯性且是人為造成，恐成為台灣有史以來最嚴重的偷渡慘案，目前此案已列入機密進行查處。

《中時電子報》指出，3月7日發現台中海巡隊獲報距離外海10公里處的風電平台上發現男乾屍後兩星期內，從彰化、雲林、嘉義、台南及高雄沿海，各地海巡隊員都陸續接獲民眾通報，在海岸邊發現浮屍，但因為都交由各地方警政單位及地檢署調查，因此都被視為單一個案處理。

但隨著發現的屍體愈來愈多，台灣海巡署才驚覺案情並不單純，於是立刻進行彙整，發現這些男女浮屍至少都死亡兩個星期以上，目前統計共有16具遺體，由於相同點太多，因此懷疑是否偷渡上岸時發生意外。目前已確定5名為台灣人，2名為越南人，剩下屍體因腐爛難以辨認，正在進一步調查。

《中時電子報》引述台灣海巡人員說法稱，若根據海流方向，確實有可能會造成屍體飄到西南沿海的狀況。不過若是人蛇偷渡船遇難，應該也會發現空船，但是卻沒有任何跡象。且經過解剖，發現這些遺體，都有生前落水跡象，懷疑可能是遭到人蛇集團海上丟包。

2003年6名大陸女偷渡客遭推下海

過去台灣曾發生推大陸偷渡客落海的慘案。2003年8月26日凌晨，一艘載運20餘名大陸女子的漁船，在台中外海進行偷渡，不過被海巡隊發現進而展開追緝，人蛇集團擔心被捉將載運的13名大陸女子推下船，任其載浮載沉，造成其中6人不幸溺斃的悲劇。

《中時電子報》指出，當時這宗案件震驚台灣社會，檢警也立即將人蛇集團逮捕法辦，2名煮飯經苗栗地院判處死刑與無期徒刑。也因為此案，「2006年台灣被列為『人口販運觀察國』第二級觀察名單，嚴重損及台灣的國際形象。」

據了解，近兩周發現16具浮屍事件已經震驚過台灣司法單位，台灣檢方目前也秘密立案偵辦。

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