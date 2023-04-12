首屆香港國際創科展　「長三角G60科創走廊」推滬港合作

首屆「香港國際創科展」（InnoEX）本周三（12日)登場，財政司副司長黃偉綸指，InnoEX是政府與貿易發展局聯手策劃「國際創科營商周」活動之一，整個活動將匯聚超過2000名來自香港、內地、亞洲、歐洲和美洲，共19個國家和地區的參展商；其中「香港國際創科展」已有約400個參展商。



為推動上海和香港兩地更好的發展，此次InnoEX上，香港貿發局攜手29家上海科創企業和機構，特設滬港資料合作和「長三角G60科創走廊」創新生態兩個展區，以香港國際創科展為平台，推動滬港科技貿易，構建全球創新生態圈。



「長三角G60科創走廊」是什麼？

長三角G60科創走廊是在中國經濟發達的長江三角洲地區發展起來的以科技創新產業為核心的區域發展帶，它依託G60高速和滬蘇湖高鐵，貫穿長三角三省一市，現已覆蓋松江、嘉興、杭州、金華、蘇州、湖州、宣城、蕪湖、合肥等九座城市。

在科技創新產業發展方面，九城市已集聚高新技術企業超過4.5萬家、國家級「專精特新」小巨人企業921家，已在「科創板」上市的企業超過全國同類企業總數的1/5。

長三角G60科創走廊是在中國經濟發達的長江三角洲地區發展起來的以科技創新產業為核心的區域發展帶。(百度百科)

松江G60腦智科創基地、科恩實驗室、優圖實驗室、中科院植物逆境生物學研究中心等一批重大研發平台落地啟動，體細胞克隆猴技術、大矽片、光刻膠、Tp1600渦輪螺旋槳發動機、「G60星鏈」等一批重大科創成果持續湧現。

迄今，長三角G60科創走廊在生物醫藥、智慧製造、人工智慧、新材料、新能源、工業互聯網、智慧安防等產業領域已形成了較強的產業集群，在以產業數位化和數位產業化為代表的數位經濟領域也取得了長足發展。在以人為本、大量運用科技創新成果的智慧城市建設方面，取得了突出成就。

在以金融促進科創產業發展方面，長三角G60科創走廊大膽創新，充分利用金融資源，推動多層次資本市場服務科技創新。成立並運行長三角首個跨區域科技成果轉化基金。依託上證G60創新綜合指數和上證G60戰略新興產業成份指數，設立並做大做強交易型開放式指數基金(ETF)產品。發出全國首單綠色雙創防疫債券、全國首單智慧財產權質押雙創防疫債、長三角首單雙創集合債。

長三角G60科創雲廊。(第一財經)

在政府服務創新和營商環境建設方面，長三角G60科創走廊率先在全國推進九城市30個涉企事項「一網通辦」，發出全國首張跨省異地辦理營業執照，被國務院辦公廳確定為首批長三角政務服務「一網通辦」試點區域。成立全國首個跨區域智慧財產權行政保護協作中心。被國家移民管理局、上海市人民政府授予首批移民政策實踐基地。

在經濟發展成就方面，得益於長三角G60科創走廊的推動，近六年來，九城市的GDP總量占全國比重上升到1/15，地方財政收入占全國比重從1/15上升到1/12，市場主體數量占全國比重從1/18上升到1/16，高新技術企業數量在全國的比重從1/12上升到1/10。

經過多年發展，長三角G60科創走廊已經從秉持新發展理念的基層生動實踐上升為體現國家戰略的重要平台，被正式列入國家「十四五」發展規劃。

九城市各揚所長、優勢互補，合力提升區域產業集群的全球競爭力。目前，長三角G60科創走廊正按照國家戰略部署，推動「科創驅動中國製造邁向中國創造的先進走廊、科技和制度創新雙輪驅動的先試走廊、產城融合發展的先行走廊」的「三先走廊」建設。

長三角G60科創走廊規劃展示館。（第一財經）

長三角G60科創走廊致力打造科創生態

在產業集群創新生態建設方面，長三角G60科創走廊以創新鏈、產業鏈為紐帶，圍繞有競爭優勢的重要產業打造產業集群，全力推進長三角G60科創走廊創新生態建設。在生物醫藥生態方面，聚集了樂純生物技術、百力格生物科技、臨韻智達、碧雲天生物技術等代表性企業。

在智慧製造生態方面，聚集了保隆汽車、普利生機電、泰威技術等代表性企業；在人工智慧生態方面，聚集了騰訊雲、玩出夢想科技、邦邦機器人、音鋒機器人、華科智谷機器人等代表性企業。

在新能源生態方面，聚集了正泰集團、玫克生能源、地洲能源等代表性企業；在智慧城市生態方面，聚集了新浜土是寶、中山街道城運等代表企業；在工業互聯網生態方面，聚集了海爾卡奧斯等企業。

上海：誠邀香港創新人才齊聚G60科創走廊

對於此次來港參加「香港國際創科展」，作為長三角G60科創走廊的策源地，松江區誠邀香港及國際科創企業和創新人才齊聚G60科創走廊，分享巨大的中國市場。松江區指出，面向科技創新「星辰大海」， 長三角G60科創走廊將努力推動創新主體「星羅棋佈」，實現科創生態的「星漢燦爛」。

「香港國際創科展」：

日期：2023年4月12至15日

開放時間：

4月12至14日 – 上午10時正至下午6時正

4月15日 – 上午10時正至下午5時正

地點：香港會議展覽中心