首屆香港國際創科展4月舉行　華為、海康威視等參展

政府和貿易發展局合辦的首屆「香港國際創科展（InnoEX）」將於4月，與「香港春季電子產品展」和「香港國際春季燈飾展」同期於4月12至15日，在灣仔香港會議展覽中心舉行。



創科展聚焦多個主題，包括智慧城市、智慧經濟、智慧環境及設施、智慧政府、智慧生活和智慧出行；政府資訊科技總監辦公室將透過「智慧香港展館」，展出過百項有助推動香港智慧城市發展的創科方案；創新科技署亦將展出InnoHK旗下14所研究實驗室與全球頂尖院校合作推動的人工智能及機械人項目。



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內地10個省市的12個展團將來港參展，有關展團包括：北京中關村、香港北京高校校友聯盟、浙江省及杭州市的展團、江蘇省及南京市的展團、青島的齊魯軟件園、上海松江G60科創走廊、滬港數據合作館、深圳展團、廈門展團及成都展團。

其他參展單位還有本地大學和研發中心，包括華為、海康威視等領先科技企業，以及多個本地和海外展團，如B4B大數據應用挑戰賽、數碼港、香港科學園、智慧城市聯盟、來自法國的「非常法國，非凡創新」（So French So Innovative）展團、加拿大展團等。來自世界各地官、產、學、研界別的代表，包括騰訊、三星電子、阿里巴巴等行業巨頭，亦會到場了解展商的方案及採購。

逾60位來自印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等東盟國家和中國內地負責推動智慧城市發展的政府官員，將來港參觀「香港國際創科展」，部分官員並會參與展覽內的東盟圓桌會議，與其他東盟國家的代表、香港特區政府代表和各地展商分享發展智慧城市的經驗。

港貿易發展局副總裁張淑芬在記者會上表示，局方一直推動香港在數碼經濟和智慧城市上的發展，向內地及海外市場推廣本地創新科技的實力，連串盛事反映香港銳意發展成國際創科中心，也足證香港作為國際貿易展覽中心的領導地位。