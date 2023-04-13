習近平考察廣東：粵港澳大灣區建設擺在重中之重　舉全省之力辦好

新華社報道指，4月10日至13日，國家主席習近平先後到湛江、茂名、廣州等地，深入企業、港口、農村等進行調研。習近平13日表示，粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位。要把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。



習近平強調，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。要深入實施創新驅動發展戰略，加強區域創新體系建設，進一步提升自主創新能力，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加強對中小企業創新支持，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業。要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要推進粵港澳大灣區人才高地建設，形成高端科創人才聚集效應。

習近平指，中國式現代化不能走脫實向虛的路子，必須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。廣東要始終堅持以製造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業。

習近平強調，全體人民共同富裕是中國式現代化的本質特徵，區域協調發展是實現共同富裕的必然要求。廣東要下功夫解決區域發展不平衡問題，加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通，帶動和推進粵東、粵西、粵北地區更好承接珠三角地區的產業有序轉移。

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此外，新華社報道指，習近平在廣東考察時強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大局中地位重要、作用突出。要圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在全面深化改革、擴大高水平對外開放、提昇科技自立自強能力、建設現代化產業體系、促進城鄉區域協調發展等方面繼續走在全國前列，在推進中國式現代化建設中走在前列。

「中國改革開放政策將長久不變」

習近平在廣州考察調研時又強調，在全球經濟增長乏力情況下，中國加快構建新發展格局，加強營商環境建設，市場優勢會更加明顯。希望外國投資者抓住機遇，到中國來，到廣東來，到粵港澳大灣區來，深耕中國市場，創造企業發展新輝煌。

習近平指，中國改革開放政策將長久不變，永遠不會自己關上開放的大門。一切願意與我們合作共贏的國家，我們都願意與他們相向而行，推動世界經濟共同繁榮發展。

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習近平考察湛江市徐聞港時指，瓊州海峽是國家經略南海的戰略通道，也是海南自由貿易港建設和發展的咽喉要道，要把「黃金水道」和客貨運輸最佳通道這篇大文章做好，把徐聞港打造成連接粵港澳大灣區和海南自由貿易港的現代化水陸交通運輸綜合樞紐。