遭烏克蘭列俄「國際贊助商」黑名單　小米駁斥：從不支持戰爭

烏克蘭國家預防腐敗局4月13日在其官網和Twitter上發佈消息稱，已將中國小米公司列入「俄羅斯戰爭國際贊助商」的黑名單中，對其實施制裁。對此，小米發出最新聲明，強烈反對烏克蘭當局做法，稱「希望世界和平，從不支持戰爭」。



烏克蘭官方給出的理由是小米公司不僅在俄烏衝突發生後繼續在俄開展工作業務，並且已成為俄羅斯智能手機市場的領導品牌，僅在去年第三季，小米對俄羅斯的手機出貨量與前一季相比就增長了39%。在2022年，小米公司在俄羅斯市場的份額更是翻了一倍，成為該國的智能手機銷售領導品牌。到2022年7月，小米及其子品牌POCO在俄羅斯智能手機市場上更佔據了42%的份額，位居銷售額第一。

據官方數據，在2021年，小米俄羅斯分公司的收入達到2.02億美元。烏克蘭當局聲稱，相關收入需要向俄羅斯繳納大量稅款，這些稅款被用來支持俄羅斯軍隊，「發動對烏克蘭的戰爭」。

此外，烏方也指控小米目前正在積極恢復其在俄羅斯辦公室的招聘工作，並宣佈了旗艦智能手機正式開售，「這表明該公司打算在俄羅斯全面恢復業務」。因此，烏克蘭當局認為小米公司贊助了恐怖主義國家的軍事侵略，並將承擔其行為的聲譽和法律後果。

針對烏克蘭當局將其列入戰爭國際贊助商名單，小米發表聲明強烈反對。（微信公眾號@小米公司發言人）

對此，小米14日發表嚴正聲明，稱小米集團是一間成立於北京的全球性企業，面向全球消費者並提供高品質民用智能手機與家用電器設備。小米堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和互聯網訊息的權利。「小米在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規。」

在聲明稿中，小米嚴正表示，「強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入”International sponsors of war”名單」，自詡小米的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品，同時「希望世界和平，從不支持戰爭」，期許全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。

截至目前，烏克蘭當局已將21家公司列入戰爭國際贊助商名單。