華大集團反對被列入美國貿易黑名單

美國政府3月2日宣布，將華大基因旗下的兩個部門列入貿易黑名單。華大集團3月5日在網站發聲明，反對旗下多家子公司和機構被美國商務部工業與安全局列入「實體清單」。



聲明稱，華大集團關注到了美國商務部工業與安全局（BIS）將集團旗下的深圳華大生命科學研究院（簡稱「華大研究院」）、深圳華大法醫科技有限公司（簡稱「華大鑒正」）、香港華大基因科技服務有限公司（簡稱「香港科技」）列入「實體清單」的決定。公司對此表示反對。

香港科技系深圳華大基因股份有限公司（以下簡稱「華大基因」）子公司，華大基因、華大研究院和華大鑒正是華大集團旗下獨立主體。

聲明強調，華大集團恪守商業倫理，嚴格遵守國際商業慣例及法律法規，在全球範圍內合規開展業務經營，致力於為各個國家和地區的公眾健康作出積極貢獻。華大集團的科學研究以及各項業務嚴格遵守國際慣例、標準以及法律法規，科研成果均以公開方式發表在國內外學術期刊。

華大集團將儘快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公平公正的對待。有信心最大限度地保護客戶、合作夥伴、投資人以及員工的利益。

美國3月2日稱這些賽體可能協助中國政府的監控計劃，打壓中國的少數族裔。華府的舉動估計令本身已經緊張的美中關係進一步惡化。

路透社報道，華大基因轄下的華大生命科學研究院及香港華大基因科技服務有限公司被列入美國商務部的出口控制名單。

此外伺服器供應商浪潮集團（Inspur）及另外26個中國實體同樣榜上有名，華府指出，浪潮企圖獲得美國產品，以用於支援中國軍事現代化計劃。

今次是自2020年以來，華府再將華大基因的部門列入經濟黑名單，當時美國政府指控對方涉嫌利用基因分析，用於北京方面將來打壓維吾爾族，但該公司及中國政府一直否認。