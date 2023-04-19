北京長峰醫院大火29死｜家屬要不到死亡名單　失聯者多為老人

北京長峰醫院18日午間發生火災，消息直至晚間8時才發出。官方報道指，北京市委書記尹力、北京市長殷勇趕赴現場指揮，並連夜召開調度會，但仍有家屬晚間看新聞才得知。



根據央視新聞報道，大火發生在18日午間12時57分，北京長峰醫院住院部東樓竄出火苗。下午1時33分，現場明火被撲滅，3時30分救援工作結束，共疏散轉移患者71人；截至晚間6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。4月19日，北京市人民政府新聞辦公室通報稱，大火已致29人遇難。

不過，這場在午間發生的大火，直至當晚約20時才陸續有官媒報道，距離發生火災的時間已經晚了約7個小時，亦有病患家屬晚間看到新聞後才知道醫院發生火災，尹力要求，當務之急是全力以赴救治傷患，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究相關責任人責任。此外，尹力並稱，要及時發布相關資訊，回應社會關切。

綜合18日火災與災後通報情況，18日12時57分，豐台區消防救援支隊接到了這棟樓失火的火警。直到當晚火災通報發出後，許多家屬才得知失火的消息，「過去七八個小時了，我連個電話都沒接到。」「我們不看新聞都不知道」。

「你就告訴我，患者是死是活。」內媒報道，有家屬直訴，「人怎麼就憑空消失了呢？護工不接電話，大夫也不接電話。我家老人身上沒電話。」對於這般的訴求，分診台工作人員僅稱，「要登記患者姓名，逐級上報，才能告知」。

在多位家屬的催促下，分診台的工作人員在多次撥打不通後，終於接通了醫院領導的電話，「住院部7樓、8樓的家屬特別著急，都在這裡」。而電話那頭的醫院領導提供不了死亡名單，他的回復和工作人員相同：登記資訊，再上報詢問。家屬故而只能繼續等待，撥打12345等各種電話。

一位家屬回憶，從19點開始，就有患者家屬趕到長峰醫院，最多時超過30位家屬守候在分診台前。他們大多看到通報才趕到現場，與患者失聯。

一些從外地趕來的家屬，被醫院工作人員安排去酒店等待。一些住在附近的家屬回家等候。還有一些人，接到了電話通知，得知了患者轉運的醫院名字，趕去了新醫院。

在官方通報中，18日15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。一些家屬在患者失聯的情況下，深夜輾轉多家醫院，尋找被轉移的患者。

有媒體轉述工作人員說法，稱因為火情緊急，患者直接入院，沒有登記資訊，現在要統一上報指揮部後再挨個查詢。

截至18日24時，該院還有兩個「無名氏」患者，另有一個「無名氏」在太平間裡等待認領。

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據悉，家屬焦急等候失聯的親人，大多數是家裡的老人，有的老人已經接受了截肢手術，喪失火災逃生的行動能力，但意識清醒；有的老人意識不清醒，和子女都說不了話；還有老人依賴鼻飼。失火的住院部東樓有八層。

北京日報報道，火災發生後，北京市級已成立工作專班，要求加強指揮調度，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究相關責任人責任。