北京長峰醫院大火29死　倖存者 ：爬水管逃生，院內老年患者多

北京豐台區長峰醫院住院部東樓4月18日起火。當局19日中午宣布，遇難人數升至29人。

有倖存者透露，火警發生時自己順着住院樓水管往下爬，最後直接跳下。



《中國青年報》報道，從大火中倖存的護工王春華（化名）被送往北京豐台右安門醫院。醫院起火時，王春華在住院部8樓先順着水管往下爬，最後直接跳下，「不知道怎麼發生的火災，一下子就燒過來了」。

一名在長峰醫院火災中倖存的傷者躺在病床上輸液（靜脈注射）。（中國青年報）

據悉，住院部5樓以上的病人，主要是患有老年病、臨終關懷一類，多數腿腳不方便，難以在火災中逃生。王春華表示，若病人自己能走動，逃生希望就會大些，但他未知老年患者是否在此次火災中逃生。

網傳影片顯示，醫院起火時，多人抓著床單從窗戶爬出，躲在遮雨棚或冷氣室外機上。住院部東樓從下到上有多處牆皮脫落，個別區域的脫落面積甚至超過兩個窗戶的大小；住院部後側牆體有大面積燒焦痕跡。

71名傷者被分流到多家醫院，但家屬難以尋回親人。急救中心（120）總值班人員表示，長峰醫院的傷者在系統內登記為「無名氏」，無法查到具體信息，但可向長峰醫院善後處理組或豐台區衛健委專門收集患者信息的小組查詢。

據此前報道，4月18日，長峰醫院住院部東樓起火，下午1時33分許，現場明火被撲滅，3時半現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。經轉院救治無效，21人不幸喪生。事故原因正在進一步調查。

北京市政府周三（19日）中午召開事故情況通報會，豐台區副區長李宗榮通報，截至目前，經轉院救治無效，29人不幸死亡。