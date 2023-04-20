春秋時期生根發芽　貴州2600歲「古楠木王」遭盜割重傷　11人獲刑

據貴州省高級人民法院周二（18日）消息，陸某州、張某發等11人涉盜割一株樹年齡為2600歲的「古楠木王」。據考證，華夏大地在「古楠木王」生根發芽之時尚處春秋時期。案件上周三（12日）由貴州雷山縣人民法院「雙碳」巡迴法庭在劍河縣城關廣場巡迴宣判，疑犯被以危害國家重點保護植物罪追究刑事責任，最終獲刑有期徒刑4年至10個月不同的刑罰，並處罰金，追繳犯罪所得。



2600年來，楠木王見證了人類歷史的發展，被民眾認為富有靈性，視作神樹，是村寨的守護神。民眾又會經常帶其掉落的樹枝樹葉到家中供養，不忍燒毀和丟棄。可是去年2月1日，劍河縣南哨鎮南哨村有人發現位於「白岩屋腳」山場的古楠木樹蔸處遭到「切塊」，該古楠木屬國家二級重點保護物，胸徑為1.9米，胸圍6米，樹齡2600年，有「古楠木王」之稱。

經查，被告陸某州、張某富等人於前年9月至12月期間相互邀約盜割楠木板料出售，流竄於貴州省劍河縣南哨鎮、台江縣南宮鎮等地，以切割楠木樹塊的方式盜取楠木，出售給羅某正、楊某永等被告人，再以郵寄形式跨省轉運出售至福建、廣西等地。形成盜、運、銷、購的犯罪鏈條。他們利用夜晚作案，毀壞30餘株國家重點保護植物，非法交易200餘塊楠木板，蓄積達2.2893立方米，累計獲利414700元（人民幣．下同）。其犯罪行為導致7株國家二級保護植物死亡，當中「古楠木王」蔸部木材被盜割，樹體遭到嚴重毀壞，奄奄一息。

法院認為，陸某州等11名被告違反國家規定，非法毀壞、出售、收購國家重點保護植物楠木，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以危害國家重點保護植物罪追究被告人的刑事責任。根據其犯罪行為以及其在犯罪中作用等，依法判處了有期徒刑4年至10個月不同的刑罰。法院同時判決11名被告及4名附帶民事被告以認購碳彙的方式，對致死的楠木承擔替代性修復，對受損壞的「古楠木王」承擔29萬餘元的修復救助費用。此外，15人共同承擔15萬餘元的懲罰賠償金。