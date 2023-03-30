拍攝介紹荒廢古村反招盜賊　文旅博主深感自責冀村落活化重生

今年1月，雲南知名文旅博主「南曲文化」玉溪市在通海縣拍攝了一座已經荒廢的村莊「石頭村」，卻引來小偷盜竊石雕。

盜賊當場被警方拘捕，但「南曲文化」仍深感自責，「最不希望看到的事情還是發生了」。他表示，除了反思自己的拍攝，也希望當地的無人村能得到更好的保護和開發。



《上游新聞》報道，「南曲文化」博主何先生是一位雲南媒體的攝影記者，2019年底開始在抖音上宣傳雲南旅遊文化和歷史古蹟，至今已上載4000多段影片，累計有30多萬粉絲，抖音總播放量超過1.5億元。

1月27日，何先生在抖音上載一段「無人村」影片，內容是探索位於通海縣九龍街道水塘村四組的石頭村，已荒廢村落歷史悠久，環境優美，建築以石頭為主，路面、牆體皆用紅沙石砌成，且不少院落門口和路邊還有精美的石雕。

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何先生介紹，「無人村」原來是在一條雲南的古道上，清末興盛時出過一些有錢人，因此村內有不少精美的石雕。

影片引起大量關注，但有網民擔心，會有人觀看影片後去偷石雕，因為此類盜竊在上世紀八、九十年代在雲南當地十分猖獗，「因為現在大家防範意識強了，這些小賊就把目光就轉到這種無人村」。

為此，何先生特意在影片中留言警示：「想打主意的，望三思，處處有監控。這裏任何財物哪怕一顆灰都有其主人。」然而，3月15日，他接到石頭村村主任的通知稱，發現了兩名偷石雕的盜賊，已被警方拘捕。

何先生稱，不知盜賊是否看了其發布的影片才去盜竊，「但因為那條視頻傳播最廣，大概率是看到了我這個視頻」。他對此感到抱歉，但村主任並無責怪，反而寬慰稱「我們需要宣傳，美好的東西需要被更多人看到和分享」。

何先生深感自責，更反思是其拍攝手法不夠嚴謹，一是過分渲染石頭村「無人」的氛圍，二是強調石雕不錯，可能給盜賊提供了錯誤信息，「以後也會注意不去過度強調地點在哪裏，也不去以流量思維來推這種地方」。

何先生介紹，石頭村新址距離老村僅7、800米距離，位於去老村的必經之路上，「雖然房子沒住了，但田地還在，所以才有村民發現了外地車牌的車輛，並起了疑心，抓住了兩名小賊」。

對於影片引來盜賊，何先生深感自責，更反思是其拍攝手法不夠嚴謹。（影片截圖）

水塘村委會吳主任介紹，老村交通不便，村民早於4、5年前已經全部搬空，之前亦曾發生過有人去老村偷石磨盤、石缸，因此不少村幹部的家門口都安裝了閉路電視，也會經常到老村巡查。

何先生認為，這類村落既不是受保護的傳統村落，也不是文保單位，處於比較尷尬的狀態，應該以「開發性保護」將荒廢的院落活化，譬如改建成民宿。

據雲南玉溪海通警方通報稱，3月15日晚，在九龍街道水塘村委會石頭村村民的協助下，兩名潛入村子盜竊柱腳石等物品的小偷被捕，查獲被盜柱腳石、磨盤、石條若干。

通報稱，盜賊周某某在網上發現一段介紹九龍街道水塘村委會「石頭村」的影片，遂萌生盜竊的念頭，更聯繫妹夫左某某一同前往。兩人駕車到石頭村盜竊，期間被前來的村民堵下，警方接報後到場。目前，兩人已被通海縣公安局依法刑事拘留。