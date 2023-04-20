商務部：美國散布中國無人機出口到烏克蘭戰場虛假信息　抹黑中企

近日有外媒報道，中國生產的無人機被出口到烏克蘭戰場，指責中國向俄軍提供支持。據中國商務部網站4月19日消息，商務部新聞發言人表示，美國持續向烏克蘭輸送武器裝備，不但不反思其所作所為，反而和少數西方媒體一起，毫無根據地散布有關中國無人機出口的虛假信息，對中國企業造謠抹黑。對此中方堅決反對。



商務部新聞發言人表示，中國對無人機出口有著嚴格的管制措施。2002年起，中國逐步對無人機實施出口管制，管制範圍、技術標準與國際保持一致。根據中國有關法律法規，所有達到管制標準的無人機出口，均須申請許可，防止用於非和平目的。

商務部新聞發言人稱，對普通民用無人機，國際上均未實施管制。目前，世界各國及相關多邊機制均未將普通民用無人機納入出口管制範圍，允許自由貿易。烏克蘭危機以來，一些中國民用無人機企業主動暫停其在衝突地區業務，更加證明了個別外媒報道毫無根據、刻意抹黑。

商務部新聞發言人稱，中方堅決反對將民用無人機用於非和平目的。中方將繼續採取必要措施加強對無人機出口管制，同時呼籲有關各方一道，共同加強管制，防止各類無人機用於衝突地區戰場，共同促進國際和平及地區穩定。