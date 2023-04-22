有片｜解放軍海軍節前夕發布宣傳片 模擬對台登陸作戰
解放軍海軍22日公布一支主題宣傳片《蛟龍行動》，透過「蛟龍突擊隊」隊員執執行演訓，行動呈現如何由突擊隊員先抵達攻擊目標，再引領後方海軍艦艇實施攻擊，最終宣告全員加入登陸行動。此一情節雖未明言，但顯然是一次以「對台實施兩棲登陸作戰」的演訓過程，其傳遞出來的政治訊息不言可喻。
4月23日適逢海軍節，同時也是中國海軍前身華東軍區海軍成立的紀念日。連續三年的海軍節前夕，解放軍海軍都會在紀念日前發布專題宣傳片，今年的演訓內容主要呈現解放軍海軍各兵種聯合立體作戰的戰鬥力，在時長6分鐘的宣傳片中，包括國產航母、075型兩驅攻擊艦、055型萬噸驅逐艦，預警機、偵察機、衛星通訊等最具代表性的新質力量都悉數出現在片中，尤其舷號31號的兩棲攻擊艦「海南號」的單獨亮相尤為醒目。
片中一開始是由海南艦單獨亮相，但其後在運送攻擊隊員前進目標時是由潛艦負責運送，而最後在獲得突擊隊員傳回的目標訊息後，正式發起攻擊時，則出現山東艦航母、以及舷號31、32號的海南艦與廣西艦兩艘075型兩驅攻擊艦，另一艘並明示舷號的055型萬噸驅逐艦則在其多元發射系統上齊發導彈。
《環球時報》報道稱，其中任何一艘裝備單獨亮相都會引發海內外高度關注，而這「三巨頭」在同一宣傳片中亮相的涵義是什麼？海軍研究院大校副研究員唐莉指出，今年宣傳片有三大看點：首先，人民海軍已建立起由潛艇、水面艦艇、航空兵、陸戰隊和岸防部隊等五大兵種，以及多種專業勤務部隊組成的海上戰鬥力量，已全面提高海上威懾和實戰能力。
其次，山東艦航母的甲板上擺滿了殲-15戰鬥機，與此前一次的10架相比，此次足足有21架。對此唐莉分析，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以遂行各種任務。
最後在宣傳片末尾，指揮員發出指令「全體陸戰隊員注意，立即發起作戰行動」，「火力打擊完成，全體都有，準備登陸」。而在此前，指揮員已提及，「戰鬥警報，立即執行作戰任務，目標西太海域」。
《環球時報》指出，這是一個充滿想像空間的結尾，必然的第一聯想就是海軍陸戰隊正在模擬登島作戰。很顯然今年以「對台實施兩棲登陸作戰」的演訓宣傳，其傳遞出來的政治訊息不言可喻。