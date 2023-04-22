有片｜解放軍海軍節前夕發布宣傳片　模擬對台登陸作戰

解放軍海軍22日公布一支主題宣傳片《蛟龍行動》，透過「蛟龍突擊隊」隊員執執行演訓，行動呈現如何由突擊隊員先抵達攻擊目標，再引領後方海軍艦艇實施攻擊，最終宣告全員加入登陸行動。此一情節雖未明言，但顯然是一次以「對台實施兩棲登陸作戰」的演訓過程，其傳遞出來的政治訊息不言可喻。



4月23日適逢海軍節，同時也是中國海軍前身華東軍區海軍成立的紀念日。連續三年的海軍節前夕，解放軍海軍都會在紀念日前發布專題宣傳片，今年的演訓內容主要呈現解放軍海軍各兵種聯合立體作戰的戰鬥力，在時長6分鐘的宣傳片中，包括國產航母、075型兩驅攻擊艦、055型萬噸驅逐艦，預警機、偵察機、衛星通訊等最具代表性的新質力量都悉數出現在片中，尤其舷號31號的兩棲攻擊艦「海南號」的單獨亮相尤為醒目。

2023年3月，由兩棲攻擊艦海南艦、導彈驅逐艦呼和浩特艦、導彈護衛艦柳州艦和綜合補給艦查干湖艦組成的南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，完成戰訓任務返港。（央視軍事）

片中一開始是由海南艦單獨亮相，但其後在運送攻擊隊員前進目標時是由潛艦負責運送，而最後在獲得突擊隊員傳回的目標訊息後，正式發起攻擊時，則出現山東艦航母、以及舷號31、32號的海南艦與廣西艦兩艘075型兩驅攻擊艦，另一艘並明示舷號的055型萬噸驅逐艦則在其多元發射系統上齊發導彈。

《環球時報》報道稱，其中任何一艘裝備單獨亮相都會引發海內外高度關注，而這「三巨頭」在同一宣傳片中亮相的涵義是什麼？海軍研究院大校副研究員唐莉指出，今年宣傳片有三大看點：首先，人民海軍已建立起由潛艇、水面艦艇、航空兵、陸戰隊和岸防部隊等五大兵種，以及多種專業勤務部隊組成的海上戰鬥力量，已全面提高海上威懾和實戰能力。

其次，山東艦航母的甲板上擺滿了殲-15戰鬥機，與此前一次的10架相比，此次足足有21架。對此唐莉分析，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以遂行各種任務。

最後在宣傳片末尾，指揮員發出指令「全體陸戰隊員注意，立即發起作戰行動」，「火力打擊完成，全體都有，準備登陸」。而在此前，指揮員已提及，「戰鬥警報，立即執行作戰任務，目標西太海域」。

《環球時報》指出，這是一個充滿想像空間的結尾，必然的第一聯想就是海軍陸戰隊正在模擬登島作戰。很顯然今年以「對台實施兩棲登陸作戰」的演訓宣傳，其傳遞出來的政治訊息不言可喻。