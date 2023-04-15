中國駐菲大使：向美國開放鄰台海軍事基地是「火上澆油」

中國駐菲律賓大使黃溪連說，菲律賓根據菲美《加強防務合作協議》，向美國新增開放緊鄰台海的軍事基地，是給當前的緊張局勢「火上澆油」。



據中國駐菲律賓大使館官網消息，中國駐菲律賓使館和菲律賓中國了解協會星期五（4月14日）在馬尼拉聯合舉辦主題為「管控分歧，共同維護地區和平與穩定」的第八屆中菲馬尼拉論壇。

中國駐菲律賓大使黃溪連在論壇上致開幕辭時說，儘管中菲在南中國海問題上存在分歧，但友好合作始終是兩國關係的主流。雙方一直就海上問題保持着密切溝通。就在上個月剛舉行的第23次中菲外交磋商和南中國海問題雙邊磋商機制第七次會議中，雙方再次就妥善處理涉海分歧進行了深入溝通，中方提出了包括建立共同漁區在內的多項倡議，就是為了進一步加強兩國海上務實合作，更好造福兩國人民。

他指出，中菲雙方在南中國海問題上都有自己的主張和立場，有關分歧應由直接當事方在相互尊重基礎上通過對話協商解決。這正是中方提出加強涉海溝通聯絡機制的重要原因。歷史已經一再證明，任何挑釁行為或域外勢力介入不僅於事無補，反而會使局勢複雜化，使問題更難以解決，並危及地區和平與安全。大家應該汲取歷史教訓，避免重蹈覆轍。

黃溪連說，當前，台海局勢也面臨着新一輪緊張和嚴峻挑戰。台海局勢緊張動盪的根源是「台獨」勢力和美國相互勾結。美國頑固奉行以台制華戰略，違背所做承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展國際空」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。

他說，一個中國原則是中國同包括菲律賓在內的182個國家建立外交關係的政治基礎和前提，並強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。

他指出，正如棉蘭老問題同樣屬於菲律賓內政，菲方也不會容許任何第三方對菲平定棉蘭老叛亂指手畫腳。從這個角度看，就不難理解為什麼菲律賓在菲美「加強國防合作協議」（EDCA）下向美新增開放四個軍事基地會引發中國民眾的高度關注和嚴重關切。

他認為，顯而易見，美國企圖利用EDCA基地干涉台灣問題，不惜犧牲菲和地區的和平發展。許多菲律賓政治人物和民眾對向美開放軍事基地是否真正符合菲國家利益提出質疑，「為什麼新基地距離台灣咫尺之遙?」「菲律賓將如何有效管控美軍在基地預置的武器?」「為什麼菲律賓要為他國而戰？」這些不僅是菲律賓民眾之問，也是中國和地區國家民眾之問。

黃溪連說，菲方有人聲稱向美新增開放四個軍事基地是為了保護菲在台15萬勞工的安全。如果菲方真正擔心在台15萬勞工的安危，那就更應該旗幟鮮明地反對「台獨」，而非向美開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。

他也說，中國是世界上最不希望台海發生衝突的國家，因為海峽兩岸同屬中華兒女，誰願看到骨肉相殘？「但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動」。