SpaceX星艦試射爆炸　胡錫進籲別嘲笑馬斯克：美國社會對失敗寬容

馬斯克旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）4月20日第二次試射運載火箭系統星艦（Starship），但它升空後約4分鐘突然爆炸，未能加速進入預定軌道，任務失敗。事件引起各方關注，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進對此呼籲，不要因為星艦首飛失敗嘲笑馬斯克。



胡錫進在社交網站發文表示，馬斯克的SpaceX畢竟是美國公司，很多中國人對他拓展航天技術抱有警惕，感情複雜，這完全正常。一些人因為反感美國而表達幸災樂禍，也應理解。但是星艦首航在飛了3分多鐘之後爆炸，而且是人為引爆，這真的談不上是交白卷，也不可笑。倒是在爆炸發生時，發射現場工作人員鼓掌的場面以及馬斯克和SpaceX公司第一時間充滿樂觀、情緒看上去沒有受到打擊的樣子，值得大家受到觸動。

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胡錫進認為，美國社會顯然有一種寬容失敗、鼓勵再來的體系性氛圍，從而讓敢想敢幹，失敗了再來成為可能。中國要與美國競爭，對探索和百折不回的鼓勵就要逐漸做到強於美國，不能讓在探索中走彎路和遭遇挫折者受到打擊，「中國這方面一定要做得更好，這非常關鍵」。

胡強調，現在不是嘲笑馬斯克的時候，因對方表示幾個月後就要再次發射星艦，在間距如此短下，居然不懼可能再次失敗，不怕燒錢，這需要中國的關注和研究，「當然了，有的人因為看不慣美國就是想在這個時候簡單樂呵樂呵，老胡此文不針對那些樸素的反應」。