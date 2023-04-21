SpaceX星艦在空中爆炸　為何大家都叫試射「成功」？

Space X試射「星艦」（Starship）失敗，火箭在空中爆炸。創辦人馬斯克（Elon Musk）被拍攝到在監察室一臉無奈的表情，但他很快宣布發射「成功」，美國太空總署NASA也前來道賀，稱SpaceX進行了一次成功的發射測試，業界似乎並未有受發射失敗遭受挫折或氣餒。



馬斯克在發射前，3月7日的一個活動中坦白說道他自己也不知道「火箭能否預期發射到軌道上」，他預測成功發射的成功機率為——50%。

前往太空從一開始就不是一件易事：1962年2月20日，約翰格倫（John Glenn）成為了第一位飛往太空，進入軌道的美國人。他所乘坐太空船使用的阿特拉斯火箭（Atlas，又稱擎天神火箭），至當時有着50%的失敗率。1968年12月21日，阿波羅8號成功帶着太空人繞月飛行，也是土星5號火箭（Saturn V，又稱農神5號）第一次的載人飛行。在之前的試飛時，土星5號遭遇了發動機故障和劇烈振動，幾乎釀成災難。

圖為4月20日，美國德州火箭發射場，眾人正等待星艦發射的一刻。（Reuters）

SpaceX的試飛失敗不過是再一次證明，人類要脫離重力並非易事。只有使用非常強大的推力才能飛往太空，但這伴隨着大量的發射燃料，讓火箭成為一個隨時可以爆炸的野獸。星艦是迄今人類建造最巨大的火箭，它的第一級配備不少於33個引擎。

事實星艦的表現未有想像中的糟糕：當年的蘇聯N1火箭直接在發射台爆炸摧毀了一切，而SpaceX一直未有承諾發射會成功，並把讓火箭升上天空和保持發射台完整作為首要任務。在星艦升空瞬間，SpaceX就先發表了第一條推文，慶祝星艦飛離了發射台和海灘。

經歷多次失敗才能成功

SpaceX的火箭也經歷過多次失敗，在獵鷹9號火箭在成為太空飛行新星前失敗過3次。星艦火箭本身也作過多次實驗，自2020至2021年5次短途發射實驗，其中4次失敗。

NASA阿提密斯（Artemis）登月計劃項目主管沃森-摩根（Lisa Watson-Morgan）表示，這就是人們要試射的原因：「你可從一次不順利試射，學習到比順利試射更多的東西，可以把這些經驗組合起來，重新出發。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）太空政策研究所名譽教授和創辦人洛格斯登（John Logsdon）認為，SpaceX似乎早已有發射失敗的準備：「他們降低了期望，我認為他們意識到，測試如此複雜的系統許多東西都可以出錯，而事實確實如此。」