金庸圖書館傳將被清拆惹熱議　浙江嘉興：已明確不拆　保留原址

武俠小說泰斗金庸作品至今仍受兩岸三地眾多讀者喜愛，惟金庸在浙江嘉興捐款300萬港幣興建的「金庸圖書館」傳來因當地市政規劃而將被清理拆除的消息，引來多方關注並呼籲不要拆除。

4月23日，金庸圖書館所在地嘉興學院的校方人士透露，「應該不拆了，市裏對此很重視，開了很多次協調會，具體等市里通告。」



4月22日晚，內地知名作家＠六神磊磊在公號發文，呼籲「懇請相關方面不要拆除金庸圖書館」，指位於浙江嘉興學院的金庸圖書館將被清理拆除，引發輿情關注熱議。

4月23日，嘉興市文化廣電旅遊局，辦公室工作人員表示：「局裏也一直呼籲和建議相關部門不要拆，目前市政府已經確定不拆、原址保留，接下來就是研究如何運營的問題。」

嘉興文學院院長、嘉興市作協副主席兼秘書長薛榮受訪時表示：「因為（金庸圖書館）建築體所在校區（嘉興學院越秀校區北區）要搬遷，過去市城建規劃部門可能有過拆的動作意向。其實十幾天前，市裏已決定保留金庸圖書館，嘉興對文化一直是很重視的。」

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公開資料顯示， 嘉興學院金庸圖書館係金庸捐資300萬港幣建造而成。1992年12月2日動工，1994年1月竣工，同年4月3日開館啟用。在1994年4月3日的落成典禮上，金庸又捐贈20萬港幣，為金庸圖書館購置圖書。

嘉興市南湖區今日發出通告稱，金庸圖書館作為具有特殊價值的文化載體，有其不可替代性。市、區兩級一直以高度審慎負責的態度推進保護利用工作。目前，具體保護利用方案正在優化論證之中，將堅持傳承與弘揚並重的原則，更好發揮其歷史文化作用。