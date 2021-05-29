清華教授指《三體》受捧令人大跌眼鏡　稱金庸小説才是科幻

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-29 21:00

中國科幻作品《三體》受民眾熱捧，但清華教授説這一現象「讓人大跌眼鏡」，認為科幻作品不應該獲得如此高地位，引發爭議。

在5月27日的訪談節目《十三邀》中，清華教授吳國盛接受採訪表示，《三體》受追捧讓他大跌眼鏡，並且他認為科幻在所有文學題材中屬於貧乏的存在，它只是便利地使用了一些科學元素，但真正打動人們的還是故事中的人性，金庸的小説才是中國版科幻。

對此，有網友反駁稱，「三體把當下最新的物理科技成果都寫進去了 怎麼能説是純虛構呢？」「一看教授就沒看過，三體就是一個披着外星人的殼，講的是人性。人性的『罪』與『惡』」。」「估計教授沒讀完三體 三體最出色的就是人性的描寫。」

也有網友表示，仁者見仁智者見智把，每個人的觀點都不同。《三體》經常出現在推薦榜單上看到它的名字，説明它肯定有吸引人的地方，只能説眾口難調，都有自己喜歡的類型和領域，也不必大跌眼鏡。

吳國盛於2016年被清華大學人文學院引進為長聘教授，是現任清華大學人文學院教授、科學史繫系主任、清華科學博物館館長。主攻西方科學技術史、中國近現代科學技術史、科學哲學與技術哲學，以及科學傳播學與科學博物館學等學術方向，出版過《自然本體化之誤》《希臘空間概念》《時間的觀念》等著作。

他最出圈的一次，是2019年他關於「落後不一定捱打，弱小也不一定捱打」的觀點。當時，中國青年組織「共青團中央」官微亦發長文反駁其觀點。

《三體》是中國大陸作家劉慈欣於2006年5月至12月在《科幻世界》雜誌上連載的一部長篇科幻小説，出版後成為中國大陸最暢銷的科幻長篇小説之一。

小説的英文版獲得美國科幻奇幻作家協會2014年度「星雲獎」提名，並榮獲2015年雨果獎最佳小説獎。截至2015年底，《三體1》的英文版在全球銷量已超過11萬冊，並有5個版本的實體書在國際市場上發行。2019年，《三體》日文版發售當天，就立刻登上了日本亞馬遜文藝作品銷量榜第一，一周內加印了10次。