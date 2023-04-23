外機飛行員做手勢挑釁　解放軍逼近百米驅離：遠海同樣有能力應對

4月23日是中國人民解放軍海軍成立74周年紀念日，74年裡中國海軍實現了從小艇到航母編隊的成長，讓中國海軍即使在遠海也有能力、有信心應對外軍挑戰。

據《央視新聞》報道，在某次任務中，中國航母編隊與外軍艦機在遠海大洋不期而遇。外機飛行員擺出不友好手勢挑釁，海軍航空兵逼近百米將其驅離。



海軍艦載航空兵某部副參謀長宋廣政在採訪中稱，外軍艦機經常抵近偵察、干擾挑釁，每一次驅離都是一場戰鬥。

他描述當時場景稱，距離已近至可目視到外軍飛行員不友好的手勢，遂多次警告驅離，但對方仍未改變航向，直到他繼續逼近至不到100米的距離，外軍軍機才感到壓力被迫撤離。「過去在家門口，我們有底氣應對外機挑釁，現在在遠海，我們同樣有能力、有信心。」

緊急情況下的從容應對，離不開平時的千錘百煉。4月8日至10日，解放軍東部戰區完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務。此次演習中，海軍山東艦航母編隊與戰區海空力量密切協同，組織區域制空、對海突擊、支援策應等課目演練，完成了海上布勢、區域防空、防潛反潛等任務。

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除中國海軍74周年紀念日外，今年4月也是「中美南海撞機事件」22周年。2001年4月1日，由中國海軍少校王偉駕駛的殲-8II戰鬥機在中國南海上空攔截美軍偵查時，與美軍機發生碰撞後墜毀。少校王偉跳傘後下落不明，終被確認犧牲，年僅32歲。時隔22年，許多民眾仍在緬懷紀念王偉，亦希望他能看到中國海軍空軍今日之成就。