解放軍環台軍演　官媒：動用驅護艦、殲擊機等先進主力武器裝備

4月8日至10日，解放軍東部戰區展開一連三日的環台戰備警巡和「聯合利劍」軍演。據《央視》報道，本次軍演解放軍集結了海、陸、空及火箭軍等多方力量，動用驅護艦、殲擊機等先進主力武器裝備，展開行動部署。



報道稱，4月8日的演練重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。東部戰區聯合作戰指揮中心下達指令後，從地面指揮機構到空中指揮樞紐，從陸上火力單元到海空作戰平台，指揮信息高效流轉，任務兵力密切協同。

值得注意的是，本次軍演出現的先進主力武器裝備有火箭軍「東風」系列導彈、「東風」-15彈道導彈、遠程箱式火箭炮實彈、052C型驅逐艦、隱身導彈艇等：

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報道稱，本次軍演，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、特種機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，展開行動部署。岸海空網電對抗力量，全程展開電子偵察、干擾壓制等支援行動。除上述介紹武器外，亦有其他武器裝備沒有公開出現。

東部戰區新聞發言人施毅表示， 本次環台軍演是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。