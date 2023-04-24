李強主持國務院首次專題學習　強調推動高質量發展

國務院總理李強主持國務院第一次專題學習，強調完整、準確、全面貫徹新發展理念，着力推動高質量發展，是總書記習近平經濟思想的重要內容。他強調，要着力提高推動高質量發展的能力和水平，把黨中央各項決策部署落到實處，推動高質量發展不斷取得新成效。



李強指出，習近平總書記強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。因此要從全局和戰略的高度加深對這一重大判斷的理解和認識。要深刻認識高質量發展是推進中國式現代化的內在要求，不斷解放和發展生產力，努力為全面建成社會主義現代化強國打下堅實的物質技術基礎。

他指出，要深刻認識高質量發展是跨越重大關口的必然選擇，加快質量變革、效率變革、動力變革，推動經濟在高質量發展軌道上行穩致遠。要深刻認識高質量發展是贏得戰略優勢的關鍵所在，著力增強經濟競爭力、創新力、抗風險能力，以高質量發展的確定性應對外部形勢的不確定性。

李強指出，高質量發展具有豐富的實踐內涵。要自覺把新發展理念貫穿到經濟社會發展全過程，始終以創新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握發展、衡量發展、推動發展。要堅持質量第一、效益優先，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要堅定不移深化改革開放、深入轉變發展方式，加快建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，努力使發展動力更強、發展方式更優。要紮紮實實做好保障和改善民生工作，讓人民群眾實實在在感受到高質量發展成果。

李強強調，推動高質量發展具有戰略性、長期性，必須掌握正確的工作策略和方法，著力提高推動高質量發展的能力和水平。要強化系統觀念，提高工作協同性，凡事多作整體性、綜合性考量。要找準工作突破口，積極謀劃具有牽引性撬動性的載體和抓手。要增強工作穿透力，以深入開展主題教育為契機，大興調查研究，切實改進作風，以改革創新的思路舉措，實打實地解決一批突出問題。