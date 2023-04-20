邦戈訪華晤習近平李強　中國加蓬建立全面戰略合作夥伴關係

非洲中部國家加蓬總統、國家元首邦戈（Ali Bongo Ondimba）訪華期間，4月19日先後與中國務院總理李強及國家主席習近平會談。邦戈和習近平決定把中加全面合作夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



根據新華社，邦戈18日至21日對中國進行國事訪問，面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中加關係的戰略意義更加突顯，為進一步推動兩國關係發展，促進各領域合作，兩國元首決定將雙方關係提升為全面戰略合作夥伴關係。

李強19日上午在北京人民大會堂會見邦戈時稱，蓬是中國在非洲的好朋友、好夥伴，中國願同加蓬對接發展戰略，分享發展經驗，一起探索合作新領域、創新合作模式，促進共同發展，推動兩國關係不斷邁上新台階。

他指，雙方要鞏固和拓展傳統優勢領域合作，加深貿易、投資、基建、農業、旅遊、人文等領域交流合作。

習近平19日下午也與邦戈舉行會談，稱對邦戈訪華表示歡迎。習近平指，2024年將迎來中加建交50周年，兩國友好半個世紀來始終堅如磐石，深入、持續推進中加關係，符合兩國共同和長遠利益，中方願同加方一道，推動中加全面戰略合作夥伴關係行穩致遠。

邦戈表示，加方堅定奉行一個中國政策，支持習近平主席提出的共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議以及構建人類命運共同體等重要理念，加中雙方有着高度政治互信，始終相互尊重、相互支持。

他感謝中方長期以來為加蓬提供寶貴幫助，希望雙方進一步加強基礎設施、農業和旅遊等領域合作，又歡迎中方企業赴加參加工業園建設，稱願為中方企業提供良好環境。

中加雙方還發表《中華人民共和國和加蓬共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。雙方強調在涉及彼此核心利益問題上相互支持是中加關係的核心要義，也一致堅決反對任何國家濫用民主價值，藉口維護民主、人權干涉主權國家內政，挑動世界分裂對抗，將自身意志強加於他國。

聲明還說，雙方將進一步發揮元首外交的政治引領作用，保持高層交往與對話勢頭，加強戰略溝通，不斷加深傳統友好和政治互信，也一致同意攜手努力，共同構建政治高度互信、經濟深度融合、安全守望相助、國際事務團結協作、文明互學互鑒的全面戰略合作夥伴關係。

雙方同意密切兩國政府各部門、各層級的交流與合作，將加深高質量共建「一帶一路」合作，加緊推進全球發展倡議和「新興加蓬」戰略以及「加速轉型計劃」對接，同意提高雙邊貿易水平，也願進一步擴大投資合作。

中加一致認為邦戈訪華取得圓滿成功，同意延續元首訪問勢頭，邦戈邀請習近平於2024年兩國慶祝建交50周年之際訪問加蓬。