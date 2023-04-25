中國海軍退役軍艦去向：有遠赴海外繼續乘風破浪　有的遭拆卸分解

今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立74周年紀念日。

最近幾年，隨着新軍艦的不斷入役，很多曾經縱橫萬里海疆、乘風破浪的軍艦也不得不退出現役。

不少「老兵」因艦體老舊被拆卸分解，但大部份軍艦退役後未有擱置一旁，有的加入海警繼續守衛海疆，有的變成訓練艦繼續為海軍服務，甚至遠赴海外，繼續在異國乘風破浪。



遠赴海外，繼續發光發熱

對於軍事工業薄弱，又迫切需要強大裝備的中小國家而言，海軍強國的退役軍艦，是其理想中的海軍裝備來源。新中國海軍的一部分退役軍艦，經過改裝後會被出售給這些國家，繼續在異國他鄉乘風破浪。

譬如，中國海軍053H2型護衛艦「黃石號」，1985年12月下水，1986年12月正式服役，加入東海艦隊，該型艦船是中國海軍第一種採用全封閉結構、全艦空調化、具備「三防」作戰能力的水面作戰艦艇，也是中國海軍第一次裝備鷹擊8（YJ-8）系列反艦飛彈的作戰艦艇。

2013年4月，黃石號退役；2014年3月，黃石號入列孟加拉國海軍，被命名為「阿布·巴卡爾」號，舷號F15。（冷兵器研究所）

2013年4月，黃石號在服役近30年後退役。 2014年3月，黃石號入列孟加拉國海軍，被命名為「阿布·巴卡爾」號。下水和服役期遲一年的053H2型護衛艦「蕪湖號」，亦跟隨黃石號入列孟加拉國海軍。

053H型護衛艦「嘉興號」和「連雲港號」也於2019年入列孟加拉國海軍。值得一提的是，嘉興號和連雲港號分別於1998年和1999年服役中國海軍，服役期限僅20年，按理仍可繼續服役，但近年大量054A型和056型護衛艦服役，中國海軍人手不足，只能將較為老舊的軍艦退役。

加入海警，繼續守衛海疆

中國海軍的退役軍艦還可被海警部門使用。與一般的海警船相比，退役軍艦噸位較大、撞擊能力強，抗風浪性較好。雖然退役軍艦的性能比較落後，但海警船所面對的任務危險性較低，退役軍艦只要稍加改裝就可以勝任。

迄今為止，中國海軍已向海警部隊移交很多「老兵」，包括護衛艦、遠洋測量船、電子偵察船、遠洋油船、軍用破冰船、綜合救助船等輔助艦船。其中，護衛艦的數量最多，超過27艘，又以056型護衛艦數量最多，達22艘。

056型護衛艦。（新浪軍事）

據介紹，22艘056型護衛艦拆除了導彈發射系統等重型武器，並保留H/PJ26型單管76毫米隱身艦炮。該艦炮射速快、性能強，具備很強的對海射擊能力，並有一定的防空能力。艦艇的中前部為航海、指揮、通訊以及執法控制區，中部則為快艇作業、救生以及執法捉拿區，尾部則是直升機艦面系統以及無人機機庫區。

值得一提的是，由於退役軍艦老舊，或存在安全隱患，若中國海警一直使用退役軍艦執行任務，會存在一定危險。另隨着國力增強，中國軍隊已有技術實力和經濟實力為海警配備更先進、更合適的海警專用艦艇。因此，退役軍艦已很少加入海警部隊。

走入展覽館，供人瞻仰

不少軍艦退役後會在博物館、軍史館、紀念館、公園等展出。例如，中國第一代自行研製的導彈驅逐艦的首艦——105號「濟南艦」，在中國驅逐艦發展史上具有重要的里程碑意義。1979年8月，鄧小平在該艦上寫下「建設一支強大的具有現代戰鬥能力的海軍」的題詞。 2007年，濟南艦光榮退役，一年後進駐青島海軍博物館，公開展出。

濟南艦退役後進駐青島海軍博物館，公開展出。（新浪／金陵上空的鷹）

除了走入博物館，有退役軍艦亦因為體型龐大，直接化身成博物館或展館。例如，由蘇聯建成，曾被譽為「四大金剛」、「定海神針」的07型驅逐艦「鞍山號」，1992年光榮退役後，化身成軍艦博物館停泊在青島，供人瞻仰。

海軍艦艇有大量的專業化技術領域需要專業維護，維護費用非常高昂。曾參加過3·14南沙海戰的65型火砲護衛艦502南充號，退役後曾作為軍艦博物館公開展覽，但隨着時間的推移，南充號的保養狀況非常不理想，最終只能被拆解。

功勳卓著的65型火砲護衛艦南充號，因艦體老舊、維護困難，最終被轉移到秦皇島某回收站拆解。（當代海軍雜誌社）

作為訓練艦，繼續為海軍服務

不少軍艦退役後會進入海軍軍校，為海軍教學訓練和人才培養提供實操平台。學員能在退役軍艦上體驗真實的艦艇生活，近距離了解艦艇的性能，熟悉艦艇的各種裝備，提高作為海軍軍人的適應能力。

例如，曾被譽為「四大金剛」之一的太原號驅逐艦（1986年更名為青島艦），1991年退役後停泊在大連老虎灘，作為大連艦艇學院的練習艦。

中國第一艘自行設計製造的指揮艦051Z型合肥導彈驅逐艦，退役後進入海軍航空工程學院，用於海軍的實習教學。

太原號驅逐艦退役後泊於大連老虎灘，成為海軍大連艦艇學院的練習艦。（當代海軍雜誌社）

轉身離去，留下功與名

然而，很多海軍軍艦退役後未能再發光發熱。有些軍艦因為艦體老舊、維護困難、安全隱患多，實在無法繼續使用，只能被拆卸分解，作為高等鋼材回收。

例如，前述的南充號曾參加1974年的西沙自衛反擊戰和1988年的南海3·14海戰，可謂功勳卓著，但最終只能被轉移到秦皇島某回收站拆解，回爐煉成鋼水。

海軍某型獵潛艇海安艇退役後將改裝成靶船。（微信公眾號＠當代海軍雜誌社）

有些退役軍艦則會被當成海軍的試驗靶船。目前，中國退役軍艦中，大約有10%作為靶船。

例如，2014年7月16日，軍艦「海安艇」退役後，作為靶船供海軍艦艇進行射擊訓練；某053型護衛艦退役後成為海軍的箭靶，未料艦炮及反艦導彈都無法將其擊沉，海軍最終只能打開艦上的通海閥，讓其自行沉入海底。