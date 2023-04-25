祝融號火星車仍「冬眠」中　總設計師：自主喚醒需兩個條件

踏上火星表面的「祝融號」火星車自去年5月18日自主進入休眠，中國行星探測工程總設計師張榮橋近日向官媒透露最新狀態。據介紹，仍在「冬眠」的祝融號，自主喚醒需兩個條件。



張榮橋盛讚祝融號工作非常出色，其設計壽命是90個火星日，如今已經超期服役。據介紹，作為純太陽能電動車，太陽光照的強弱對祝融號的生存和工作至關重要。與地球類似，火星亦有四季之分，北半球進入冬季後，太陽光強度變弱，同時沙塵暴發生頻次增多，祝融號去年5月18日自主進入休眠狀態，待光照和氣象條件達到喚醒標準時才會自己醒來。

對於條件，張榮橋表示，要同時滿足艙內溫度高於-15℃，以及太陽能發電要滿足火星車當天最小的用電量，達到140瓦這兩個條件，才會實現自動開機。至於春天仍未自主喚醒的具體原因，張榮橋透露，經分析，最大可能是不可預知的火星沙塵累積，從而降低了發電能力，不足以使其甦醒。

張又指，如果超過原來設計塵積的20%，發電能力並不足夠；超過原來預想的30%，就可能要到太陽光照最強的時候才具備發電能力；超出承受能力的40%，火星車就永遠喚不醒，「實事求是講，我們也是想作為一種嘗試的項目，火星車現在沒有醒過來，也是在我們的預料之中」。