火星也有春夏秋冬？　祝融號明日迎火星冬至　專家揭秘四季成因

眾所周知，地球一年有四季之分，但原來火星都有冬天？

「祝融號」火星車所在的火星北半球，將於明天（21日）迎來冬至，並踏入一年間最冰冷的時節。中科院紫金山天文台科普主管王科超，就介紹了火星與地球的四季有何不同。



王科超介紹，與地球一樣，火星既會自轉，也圍繞太陽公轉，更存在晝夜交替和四季變化。火星的自轉軸傾角為25.19度，在一個軌道周期當中，太陽的直射點會在火星南北緯25.19度之間移動。當太陽直射火星最南端，即南緯25.19度時，就是火星的「冬至」。

火星的自轉周期為24小時37分22.7秒，與地球接近，但一年的長度比地球漫長得多。他表示，火星的公轉周期約為687個地球日，即1個火星年相當於約1.9個地球年，意味著火星上的每個季節有近6個月長，因此火星對上一次的冬至為2020年9月2日。

火星圍繞太陽運行的軌道是一個偏心率為0.093的橢圓，比地球的公轉軌道要扁，火星上的四季長度會更不均勻。由於火星冬至時接近近日點，天文學家計算發現，火星北半球的春夏季比秋冬季長約三分之一。

值得注意的是，火星四季的溫度與地球有較大區別。王科超介紹，火星到太陽的距離是日地距離的1.52倍，接收到太陽輻射能量更少，只有地球的43%，因此火星上的每個季節，都比地球上更加寒冷，「比如，今年5月火星北半球進入冬季，夜晚最低溫度甚至降到零下100多攝氏度」。

當火星北半球進入冬季時，火星正運行到近日點附近，太陽輻射強度更大，此時火星南半球正處夏季，兩個半球形成的溫差更大，容易在火星全球引發沙塵暴，時間可持續3個月以上。

王科超稱，特大風暴時，火星風速能達到每秒180米，是地球上五級颶風風速的2.6倍。不過，火星表面的氣壓只有600多帕，不足地球表面氣壓的1%，即使有如此高速的風暴發生時，也僅能揚起微小的沙塵，遠不及地球上的沙塵暴。