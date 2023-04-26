華人倫敦地鐵遇襲突遭黑人男子毆傷　冀以法律維權嚴懲施暴者

中國籍男子Y先生（化名）在英國倫敦遇襲，他乘坐地鐵時突遭一名黑人男子毆打受傷，送院後診斷出腦震盪及左眼眶骨折。Y先生認為，事件已升級為嚴重的種族歧視刑事案件，希望能用法律維護正義，讓施暴者受到嚴懲。



《紅星新聞》報道，Y先生剛從謝菲爾德大學（The University of Sheffield）碩士畢業，在倫敦生活僅兩個月。據他所知，該黑人男子有犯罪背景，在被捕當日保持沉默，並沒有認罪。

4月24日，Y先生已向負責此案的英國運輸警察局（BTP）提交事實報告、證據照片等，並提供目擊者的聯繫方式，包括6名華人，以及一名休班警察。他介紹，在6名證人當中，有2名中國人與他同一車廂，「當時我不知道他們倆是中國人」。

4月22日，Y先生與朋友吃晚飯後，乘坐地鐵大都會線（Metropolitan Line）回家。當列車駛至必嘉街站（Baker Street Station）時，一名穿粉色衣服的黑人男子，對車廂內兩名中國乘客作出種族歧視辱罵，並上升到肢體動作，直接將手戳到其中一名中國男子臉上。

Y先生憶述，當時聽到一句「你的臉不應該在這」，並意識到可能是種族歧視，於是看向黑人男子，對方注意到他的目光後怒斥「你看什麼」，然後毫無徵兆地大步衝前，向Y先生的臉部揮了至少3拳，「說實話，從我第一眼見到他，到他對我施暴，一共沒有幾秒鐘。我都沒有看到他揮拳，一切直接就發生了」。

Y先生稱，自己被打至臉部出血，左眼眶、鼻流血較嚴重，嘴唇也出血。當時，施暴者還準備再次出手，但被他朋友阻止後才作罷想逃，「我去追他，他再次試圖襲擊我。在逃跑過程中，他的手機掉了，我朋友撿到他手機」。

當時，很多人圍上來保護Y先生，施暴者則折返試圖搶奪手機，但4名鐵路工作人員都無法制止其搶奪行為，直至一名休班警察路過，才將施暴者與Y先生一行人隔開，最終當值警察到場拘捕施暴者。

遇襲後，Y先生血壓偏高，也非常焦慮、心悸、害怕，「一直到現在沒有怎麼休息過。事情發生後，總共加起來就睡了七八個小時」。但他更多的是難過，「身體上的傷害比不上精神上的傷害」。對於施暴者已被保釋外出，他坦言「我現在不太想出門」。

Y先生表示，事發時只是坐在地鐵車廂中，沒有做錯什麼，「我就只是湊巧是個亞洲人。他襲擊我，不是針對我個人。他根本不認識我。那輛倫敦的地鐵上有很多中國人，這種事情可能發生在他們任何一個人身上」。

他擔心施暴者仍有機會傷害其他人，因此希望用法律維護正義。若能勝訴，犯罪者受到應有的刑罰，當地警察就會更有經驗，法官也會有判刑案例參考。

Y先生稱，由於被診斷出左眼眶骨折，此事已被定性為刑事案件，警方收集證人證詞後，才能正式逮捕施暴者並安排開庭。