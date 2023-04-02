華女留學生在泰國遭綁架後棄屍　3名中國籍綁匪逃至四川

中國女留學生在泰國遭綁架後棄屍。經初步調查，綁匪為3名中國籍男子，現已逃離泰國。



泰國傳媒報道，4月1日，泰國暖武里府（Nonthaburi）一警局接報，當地Wat Tonne Chueak Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現一具女屍，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間已有3至4天。

經初步調查，警方確定死者為失蹤多日的中國留學生Jin Can（音譯）。

現年22歲的Jin Can是泰國曼谷吞武里（Bangkok Thonburi University）音樂專業大三學生。3月31日，該校負責中國留學生的導師報案稱Jin Can失蹤。

警方對死者生前行動軌跡作出詳細調查後透露，Jin Can大一至大二期間均為網上授課，今年3月8日入境泰國以繼續完成學業。閉路電視紀錄顯示，死者曾於3月28日打車前往暖武里府BangYai區的一間百貨公司，隨後失蹤。

經調查，3月29日上午，死者父親曾收到勒索信息，要求他將50萬元（人民幣，下同）轉入一個中國銀行帳戶；綁匪又發送了一張照片，顯示其女兒的手腳被綑綁。由於不確定女兒的具體情況，他未有向綁匪轉帳。

報道指，3名綁匪是有預謀作案。3月28日，他們綁架死者後在BangYai區租住房屋；3月29日，他們開車到Wat Tonne Chueak Salaya 附近棄屍。經警方調查，3人已於3月30日離開泰國，前往四川成都。