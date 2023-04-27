旅美大熊貓丫丫歸國專機　降落上海浦東機場

經過近16個小時的飛行，運送旅美大熊貓丫丫的貨運專機於周四（4月27日）下午4時24分在上海浦東機場降落。據了解，丫丫回國後將在上海進行30天的隔離檢疫。



美國孟菲斯動物園為大熊貓「丫丫」舉行歡送會。（新華社）

丫丫回國時間線：

大熊貓樂樂於1998年7月18日在重慶動物園出生，1999年送往上海動物園居住，而大熊貓丫丫於2000年8月3日在北京動物園出生。

2003年4月1日，大熊貓丫丫與樂樂抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯。

2013年，在為期10年的協議到期後，中美兩國再將租借期延長10年，至2023年4月到期。

2022年12月21日，孟菲斯動物園宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。

2023年2月22日，旅美大熊貓丫丫健康狀況引發網民關注，呼籲盡快接回。

2023年3月7日，美國孟菲斯動物園回應，已提交了所有的申請，並和美國聯邦快遞公司聯系，安排了丫丫的直飛航班。

2023年4月9日，大熊貓丫丫正式移交中方，將由中美團隊共同照料至月底。

2023年4月11日，外交部表示，中方已做好迎接丫丫回國各項準備。

2023年4月24日，北動獸醫表示，丫丫體重和健康狀態相對平穩。

2023年4月27日，丫丫順利抵達上海。

據了解，丫丫回國後，要先於上海進行隔離檢疫。世界動物保護協會科學家孫全輝曾介紹稱，《中華人民共和國進出境動植物檢疫法實施條例》規定，入境動物需要進行隔離檢疫。因此大熊貓從國外回來也需要這一步。按相關規定，隔離檢疫的時間一般是30天。