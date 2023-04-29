華駐日大使：若日本被綁上分裂中國的戰車　日本人民將被帶入火坑

中國駐日本大使吳江浩表示，中日關係正面臨邦交正常化以來最複雜局面，遇到了未曾有過的新問題、新風險、新挑戰。針對台灣問題，他警告，鼓譟所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。而對於有日本公民涉嫌在華從事間諜活動問題，他強調，中方將繼續依法嚴肅處理。



4月28日，中國駐日本大使吳江浩在日本記者俱樂部發表演講。（中國駐日本大使館）

吳江浩周五（28日）在日本記者俱樂部發表演講，他說，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉。「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力。」

吳江浩說，一些日本朋友對此存在誤解，但應該明白，中方不放棄使用武力，恰恰是對「台獨」分裂勢力的根本震懾，是維護兩岸和平穩定的根本保障。當前台海局勢持續緊張，「台獨」勢力和外部干涉勢力相互勾結，採取「切香腸」的方式一再挑釁試水，最終目的是把台灣從中國分裂出去。這將是對現狀的真正改變，也將造成災難性的後果。

吳江浩續指，有些國家一邊縱容支持「台獨」，一邊大談台海和平穩定，實質是要中方吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果，中方不會讓這種圖謀得逞。鼓譟所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。

另外，被問及日本公民涉嫌在華從事間諜活動問題，吳江浩指出，這是涉及中國國家安全的間諜案件，證據正越來越確鑿。應該反省、收斂的是指使這些人員在華從事間諜活動的日方個人或者機構。需要搞清楚的是，是中國的主權和安全受到了侵犯，而不是無辜的日方人員受到了拘押。針對在華間諜活動，中方將繼續依法嚴肅處理。

4月7日，針對日本共同社記者提問「近日在北京被捕的一名日本公民從事間諜活動的嫌疑愈發坐實」，外交部發言人毛寧表示，該日本公民涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施。中方已經按照有關國際公約和《中日領事協定》相關規定，及時安排日本駐華使館官員對當事人進行了領事探視。「中國是法治國家，會依法處理有關案件，會依法保護當事人各項合法權益。任何企業和個人都要遵守當地法律，只要守法、合法經營，就沒有什麼可擔憂的。」