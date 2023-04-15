大連漁民發現間諜設備　涉監控軍事敏感區等　國安拘數名外籍人員

遼寧大連海參養殖戶在自家養殖場發現可疑設備，於是向官方舉報。經鑑定，該設備實為間諜裝置，涉及觀測解放軍空中軍事行動區域，並將重要演訓畫面傳輸至境外。目前，涉案人員已被國家安全機關採取強制措施，當中包括數名外籍人員。



所謂「海水質量監測設備」實為間諜裝置。（央視新聞）

綜合內媒報道，大連海參養殖戶張先生表示，不久前一名自稱黃某的男子先後多次帶領幾名外籍人員，到自家養殖場考察，並以在大連地區推廣「海水質量監測設備」為由，為自己免費安裝了一套價值逾10萬元人民幣的設備。

張先生說，自己漸漸發現該設備測量的海水數據和海水養殖數據不相符。不僅如此，養殖場有幾次因颱風造成停電，黃某便打電話質問，「你怎麼停電了，境外那邊打電話給我，說數據收不到了。」

張先生感覺到蹊蹺後向國家安全機關進行舉報。經鑑定，該設備水下部分為海洋水文監測設備，可對附近海域水溫、鹽度、溶解氧、PH值等數據進行監測；水上部分則安裝有360度無死角CCTV，可監測細微的海平面及潮汐變化，並實時傳輸至境外。

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據自然資源部大連海洋中心高級工程師王長發介紹，上述資料若長期傳輸至境外，通過分析評價便會掌握某個局域的海況，對中國沿海開展的軍事活動、重大海洋經濟活動、科技活動帶來嚴重危害。

除此之外，國家安全機關亦在養殖場的陸地區域，發現了海空監控設備，該設備上空經常有解放軍戰機訓練，附近海域亦經常有軍艦過往，屬於「軍事敏感區域」。

國家安全機關在查明案件事實後，對黃某進行依法審查，黃某坦白協助外籍人員在中國軍事敏感區，安裝非法竊密設備並收取中介費的事實。目前，黃某及數名外籍人員被依法採取強制措施，涉案監測設備被收繳。