政治局會議釋放十大經濟訊號　馬光遠：通縮不構成關注事項

中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，仍需要克服不少困難挑戰。對此，中國知名經濟學家馬光遠認為，今次政治局會議對中國宏觀經濟溫度的判斷，對下一步宏觀政策的部署，至少釋放了十大訊號。



馬光遠指出，這次的政治局會議尤其特殊，是在疫情差不多結束之後中國經濟常態化下的第一個季，無論是對包括GDP增速4.5%本身的判斷，還是高層對經濟本身冷暖的分析和研判，都對下一步的宏觀政策影響巨大。

訊號一：認為4.5%的經濟增長好於預期

馬光遠表示，1月份是中國疫情放開後經濟社會受到衝擊最大的一個月份，真正的恢復常態是春節後，「4.5%的增長資料確實超過大家的預期，特別是出口」。依會議通稿提到「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解」，馬光遠指出這是一個新的趨勢性的判斷，「確實說明，中國經濟的韌性超過外界的想像」。

中國經濟基本面沒有發生根本性變化，對未來還是需要抱有信心。（Getty Images）

訊號二：對中國經濟目前溫度定性清醒、客觀

會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高品質發展仍需要克服不少困難挑戰。馬光遠認為，儘管4.5%的增長超預期，但上述說法顯示，會議對中國經濟目前的真正溫度的判斷是清醒的，客觀的。然而，「從內生動力而言，下一步靠什麼拉動中國經濟，動力確實比較弱。」

訊號三：特別強調新能源汽車和通用人工智慧

在建立現代產業體系方面，馬光遠直指新能源汽車和通用人工智慧是短期發展最大的兩個著力點。

「按照中國汽車工業協會的資料，中國新能源汽車的產銷連續8年位居世界第一。」馬光遠進一步列舉，自2012年中國出台實施《節能與新能源汽車產業發展規劃》以來，新能源汽車銷售的年均複合增長率達到了87%，依據商務部資料也顯示，2023年一季，新能源汽車銷量158.6萬輛，同比增長26.2%，佔新車銷量的比重達26.1%，這些都是繼續支持中國汽車消費市場的亮點。

「而ChatGPT的橫空出世，意味著在大國博弈領域，人工智慧會成為未來一段時間的焦點」，馬光遠樂觀預期，中國目前在這個領域有一定的優勢，有望取得和新能源車一樣的國際優勢。

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

訊號四：消費依舊穩經濟的關鍵，也是痛點

儘管中國消費的恢復態勢明顯，「但需要指出的是，消費本身並沒有資料顯示的這麼強勁」。馬光遠認為，中國現正需要真金白銀的政策刺激消費，呼籲出台人民幣4萬億消費刺激計劃，「特別是在目前物價漲幅總體比較低的情況下，是一個出台消費刺激計劃的時間視窗」。

訊號五：再次強調堅持「兩個毫不動搖」

今次會議再次強調堅持「兩個毫不動搖」，破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘。馬光遠贊同「兩個毫不動搖」是長期國策，但也舉出一段時間以來，各種歪曲政策的言論影響了企業家的信心。「一些影響民營企業長期發展的言論仍然在網路上大行其道，一些長期污蔑攻擊民營企業的自媒體帳號和大v依然沒有得到處理。」

2018年在東北三省考察期間，國家主席習近平重申「兩個毫不動搖」的大政方針，進一步闡明公有制經濟和非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用。（新華社）

訊號六：首次提及「根本解決企業賬款拖欠問題」

「疫情三年，拖欠企業的欠款，企業之間的三角債反彈明顯，嚴重拖累了企業的發展，一些企業，沒有被疫情拖死，但是被欠款拖死了。」馬光遠認為，欠款問題終於引起高層的重視，希望有實質性的舉措解決。

訊號七：房地產政策不會缺席

馬光遠指出，這次會議談及房地產政策，仍然是把房地產放在防範金融風險的內容裡面。除了重申過去政策外，馬光遠特別著眼新的內容，如「在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和『平急兩用』公共基礎設施建設。規劃建設保障性住房。」

儘管今年第一季內地房地產資料都在反彈，一些城市出現了「小陽春」的行情，但房地產總體的溫度依然很低，房地產開發投資依然下滑，施工面積、開工面積下滑明顯，房地產的信心和預期依然沒有徹底逆轉，需要政策進一步加力。

馬光遠過去曾分析表示，中國房地產發展會呈現區域性特點。（VCG）

訊號八：提到地方隱形債務問題

關於會議提示要加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。馬光遠認為，地方債的償還能力，和房地產的興衰密切相關，一旦房地產短期起不來，地方債務就是個大麻煩，特別是超過人民幣60多萬億的隱形債務。

隨著內地經濟增長放緩，進入經濟「新常態」，中國正面臨產能過剩、「僵屍企業」債務、地方政府嚴重負債、失業職工等一系列棘手問題。（資料圖片）

訊號九：強調就業

據最新資料顯示，16歲到24歲內地年輕人的失業率依然超過19%，大學生的就業難題最終的化解，還是取決於經濟復蘇本身。強化就業優先導向，擴大高校畢業生就業管道，穩定農民工等重點群體就業，「這是共識，也是事實」。

內地就業競爭壓力愈來愈大。（資料圖片）

訊號十：會議沒有提到通縮問題

最後，馬光遠特別提醒，前九個訊號是會議提到的，而這一點是會議沒有提到的。「這說明，高層並不擔心通縮的問題。」馬光遠說道，目前中國經濟的本質和核心問題是復蘇的力度，和企業的信心，通縮既沒有來，也不構成中國經濟需要重要關注的事項。