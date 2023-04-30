常台高速公路多車被拮爆車胎　現場貼有汽車維修廣告惹議

4月28日，常熟—台州高速公路（常台高速）蘇州段一路段疑有人故意撒鐵釘，網傳有過百輛車的車胎被刺穿。



影片顯示，常台高速蘇州段有多輛汽車拋錨停在應急車道，車胎漏氣，有車主自行換上後備胎。兩輛救援拖車先後駛過，車上均載有汽車，其中一輛後方拖有一輛汽車。

拍片者稱，4月28日下午3時半，車輛駛至常台高速蘇州段時，前後各一個輪胎受損，輪胎上有V型傷口，但車上僅有一個後備胎，只能等待救援，直至晚上8時許，拖車才將他們送離高速，「等了四個半小時，救援人員說有100多輛車被扎胎」。

拍片者介紹，修補兩個輪胎花了100元，但耽誤了他們至少7、8個小時。她事後已報警，目前尚未收到原因反饋，警方只讓他們保存好修車發票。

多名網民猜測，事件是人為故意撒鐵釘，事故現場欄杆上貼有汽車維修電話。轄區蘇州交警支隊高速公路三大隊工作人員稱，事故仍在調查處理中。

網民發現事故現場欄杆上貼有汽車維修救援電話。（封面新聞）

4月29日，蘇州市高速公路管理有限公司黨群部工作人員介紹，4月28日下午，常台高速杭蘇線K92處盛澤匝道至吳江南路段陸續發生多宗車輛爆胎。經現場調查，為貨車掉落鐵質異物和少量鐵釘導致。

救援人員在現場處置輪胎受損車輛44輛，當晚7時許完成全部清障及異物清掃工作，包括清除了貼在欄杆上的汽車維修廣告，「看痕跡是新貼上去的」。目前，該公司已為所有受損車輛登記資料，將逐一聯繫車主給出調查結果答覆並給予賠償。

工作人員稱，由於情況影響惡劣，損害司乘正常通行，公司已就本次事故報警並立案追責，將磁吸收集的鐵釘鐵屑等雜物及該時間段內疑似車輛的閉路電視紀錄交由警方處理。公司相關負責人正配合警方共同追查車輛，但是否人為仍在調查中。

4月30日，蘇州市交通運輸局通報，事發後，高速公路運營管理單位、公安、交通部門及時對44輛受損車輛進行免費拖移和應急搶修。經初步調查，事發路段位於常台高速南向北95K（蘇浙省界江蘇境內5公里處）附近路段，事件中未造成車輛碰撞和人員傷亡。

經向受損車輛司乘人員詢問，均反映為車輛右側輪胎受損並緩慢漏氣至該路段後無法行駛。高速公路運營管理單位、公安、交通等部門勘查受損車輛的輪胎後，未發現有鐵釘或尖銳金屬異物殘留。

高速排障磁吸車、路面清掃車清理事發路段後，也未發現鐵釘或尖銳金屬異物；在常台高速蘇州境內路段未發現有路面設施破損情況。翻查事發前高速公路的閉路電視紀錄，亦未發現有人為拋撒鐵釘或金屬異物。

經綜合分析研判，基本排除網傳人為撒釘破壞的可能性，也未發現蘇州路段貨物拋撒和道路設施隱患損壞車輛輪胎的情況。