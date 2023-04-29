新車交收前因「大風吹倒牆壁」砸毀 車行稱屬天災堅拒退換惹議
撰文：中天新聞網
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新車秒變事故車，這是怎麼回事？
近日在湖南益陽，一名男子在提新車的時候，竟發現車頭大片磚頭狠砸，詢問經銷商後得到回應稱「因大風吹倒牆壁」所致，認為屬「天災」只修不換退，引發熱議。
驚見新車遭牆壁砸毀 仍未交收車行拒退換惹熱論（點圖了解更多）：
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據《北京青年報》24日報道，湖南益陽一男子上網吐槽，稱自己在汽車經銷商提車時，發現自己的新車被牆壁砸中，影片中白色私家車車頭引擎蓋和前擋風玻璃上，慘遭一塊塊磚頭和水泥覆蓋。
該男子還調侃表示，「看看我們家新車，送這麼多磚頭」，並稱想讓汽車經銷商換輛車或退錢，但對方只同意修理並賠點錢，不接受退換，態度堅決。
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對此，該經銷商員工回應稱，新車被砸屬實：「他是約定時間來提車，車在這裡也停了有一段時間，那牆本來是沒有問題的，突然刮很大很強的風嘛，把牆吹倒了，砸到車上。這東西，天災人禍。」至於賠償方案，工作人員表示他暫時還不清楚。
據悉，雙方目前仍在協調車輛受損處理後續事宜，不過，消息一出已引發網友熱議，不少人認為「4s店（汽車經銷商）豆腐做的，這還不讓退車」、「未交付，所有權未轉移，風險由賣方承擔」。
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