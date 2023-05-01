山東魯西化工工業園區爆炸起火　至少5死1傷

5月1日，網傳山東聊城市高新區有工廠起火。高新區應急減災辦證實，位於高新技術產業開發區的魯西化工工業園區發生爆炸起火，有人員傷亡。

下午5時半，聊城高新區管委會通報，事故造成5人死亡、1人受傷；另有一人失蹤，正全力搜救。



《新京報》報道，當地居民稱，起火前魯西化工工業園區曾傳出巨響。距離工業園區15公里遠的居民稱，早上8時許聽到一聲巨響，後來在網上得知工業園區起火的消息。

另有當地村民稱，聽到爆炸聲時身在離工業園區7公里外的東阿縣城，中午12時許，他到場時看到火勢已撲滅，沒有濃煙，現場有消防車戒備，並有多輛救護車出入。

網傳圖片顯示，現場濃煙滾滾，濃煙所在位置不遠處有三個分別印有魯西水溶肥、魯西硝基肥、魯西硫基肥的化工塔。

下午2時半，高新區應急減災辦證實，魯西化工工業園區發生爆炸起火事故，現場有傷亡情況，但具體傷亡數字需要等最後通報。

高新區應急減災辦工作人員稱，事故發生在上午8時36分，目前明火已經撲滅，下一步將成立事故調查組。工業園區內有多間魯西集團旗下的公司，但尚不確定是哪間公司發生事故，「在等指揮部反饋」。

截至下午3時，高新區應急減災辦消息，現場仍在搜救失蹤者。下午5時半，聊城高新區管委會通報，中化集團魯西化工雙氧水生產區發生爆炸起火，事故造成5人死亡、1人受傷；另有一人失蹤，正全力搜救，事故原因正在調查。

魯西集團是國有控股企業，2020年加入中國中化控股有限責任公司，擁有基礎化工、化工新材料、化肥、設計研發、化工工程等產業板塊。（魯西集團官網）

魯西化工總部位於聊城市高新技術產業開發區化工工業園區。魯西集團官網介紹，魯西集團是國有控股企業，是在1976年建設的萬噸小氮肥企業基礎上發展起來的大型綜合性化工企業，2020年加入中國中化控股有限責任公司。

目前，公司總資產343億元，職工12000餘人，擁有基礎化工、化工新材料、化肥、設計研發、化工工程等產業板塊。