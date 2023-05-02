中國4大海域進入休漁期　南海海警：堅決維護國家主權和海洋權益

5月1日中午12時起，中國渤海、黃海、東海、南海等多海域進入夏季休漁期，其中北緯12度以北的南海海域會持續至8月16日中午，為其3個半月。期間，海洋捕撈漁船和捕撈輔助船全部回港休漁，以廣東為例，全省約有2.3萬艘漁船受影響。

中國海警休漁專項執法行動亦同時啟動，將按網格化管理模式，強化海域巡邏管控。



中國海警局南海分局強調，休漁期間會盯緊執法監管的熱點難點問題，堅決維護國家主權和海洋權益。

休漁前期將派出執法艦艇、航空器，協同地方海上執法力量對重要漁場、重點海域以及漁港碼頭進行巡邏檢查，嚴厲打擊外籍漁船侵漁侵權，嚴肅查處國內漁船違規出海偷捕、跨海區作業、「三無」船舶以及電、毒、炸魚等違法犯罪行為。

休漁中後期，海警將在北部灣、珠江口、閩粵交界等重點海域組織專項聯合執法行動，嚴厲打擊外地漁船侵權，特別是對於情節惡劣破壞性大的外籍侵漁侵權漁船，要依法果斷採取措施，追究法律責任。切實維護休漁秩序，保護海洋漁業資源，助力生態文明。

按照《中華人民共和國漁業法》第三十八條違反關於禁漁區、禁漁期的規定進行捕撈的，沒收漁獲物和違法所得，處五萬元以下的罰款；情節嚴重的，沒收漁具，吊銷捕撈許可證；情節特別嚴重的，可以沒收漁船；構成犯罪的，依法追究刑事責任。