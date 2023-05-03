內地掀半導體倒閉潮　去年企業註銷5746間年增68%　今年更不樂觀

全球半導體業2023年第一季數據慘淡，據研究機構調查，全球前10大晶片企業，至少有9間下滑或虧損。內地半導體企業近日也相繼發布2023年第一季財報，約有8成企業利潤下滑，其中多間由盈轉虧，只有不到2成的企業營收出現增長，去（2022）年申請吊銷、註銷半導體相關企業甚至達到5746間，比2021年的3420間增長68%，反映行業發展處境更加嚴峻。



根據電子工程網站《維科網》資料，全球半導體業2023年第一季的日子都不太好過，英特爾第一季虧損28億美元，是英特爾有史以來最大的單季虧損，其他大廠如三星第一季利潤下滑96%，SK海力士、美光也都陷入虧損，就連台積電、高通、AMD等企業獲利也都下滑。研究機構資料顯示，全球前10大晶片企業，至少有9間下滑或虧損。

與此同時，中國半導體產業同樣受到經濟衰退、消費萎縮的大環境影響，面臨不景氣。內媒報道指出，中國半導體業2023年第一季業績已有20多間公布，其中80%企業利潤下滑，多間企業由盈轉虧，只有不到20%的企業有增長。其中晶片設計、封測、製造等類別都在下滑或虧損，只有半導體設備業當中有幾間迎來了較高的增長。有分析指出，「這意味著當前半導體行業景氣大幅下滑，只有半導體設備業受益於政府的國產替代政策，才會出現業績增長的現象」。

梳理相關數據表現，單單在2022年間，申請吊銷、註銷的內地半導體相關企業達到5746間，比2021年的3420間增長68%，等同過去兩年間，內地境內共消失了近萬間半導體企業，相較於外國半導體業，整體情況顯然更加嚴峻。

拜登在曾在半導體峰會上表示，要加大投資力度，讓美國重拾半導體產業的領導地位。（路透社）

儘管在這些註銷的企業中，有很多都是彼時蹭政策熱度、騙補助後放著爛尾的企業，但許多努力經營的企業也在近兩年不景氣的環境下倒閉，證明要在競爭激烈的半導體業立足並不容易。

報道指出，目前中國還有17萬多間晶片企業，眼下2023年的不景氣預期持續，行業情況恐會比前一年更加困難，預估2023年消失的半導體企業會更多，可能更快進入大規模淘汰階段。輔以美國對中國半導體業技術與設備管制的封鎖策略持續進行，內地的半導體業或將面臨到比過去兩年更加嚴峻的形勢，倒閉退場的企業數短期內勢頭怕是不會止。