韓國半導體困境直接讓尹錫悅「跪下」了

4月27日晚，中國外交部亞洲司司長劉勁松約見韓國駐華使館公使姜相旭，就美韓聯合聲明涉華錯誤表述提出嚴肅交涉，表達強烈不滿，強調中方在台灣等問題上的嚴正立場，敦促韓方切實恪守一個中國原則。注意，深夜約見，嚴肅交涉，表達強烈不滿。



就在一個星期前的4月20日，中國外交部副部長孫衛東就曾韓國駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉。原因同樣是韓國總統尹錫悦在台灣問題上的不當言論。

此次，尹錫悦同拜登會晤後發表的「韓美同盟70周年韓美峰會聯合聲明」中提到，「台灣海峽的和平穩定是維持區域安全繁榮的必要條件」，這部分與前總統文在寅2021年5月韓美峰會、以及尹錫悦去年5月峰會會後發表的聯合聲明內容如出一轍。不過，這次聯合聲明中新加入「韓美雙方強烈反對以非法海事主張、填海島礁軍事化與脅迫活動等方式，片面改變印太地區現狀的企圖」，雖未明確提及中國，但一般解讀都能看出是指台海問題。

而在尹錫悦訪美出發前，他在接受路透社採訪時聲稱：「韓國將同國際社會一道，堅決反對依靠力量改變現狀。台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，是個全球性問題。」

尹錫悅訪美：4月27日，韓國總統尹錫悅在美國國會上發表講話，副總統賀錦麗和眾議院議長麥卡錫鼓掌。（ Reuters）

北京當然很憤怒，中國外交部深夜約見嚴肅交涉表達強烈不滿之前，外交部發言人毛寧是這樣說的：「中方注意到美韓聯合聲明涉台內容和韓國領導人接受採訪時的表態。我想強調的是，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何外部勢力插手干涉。台灣問題的真正現狀是兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。企圖在國際社會製造「兩個中國」「一中一台」的「台獨」分裂勢力和不斷虛化掏空一個中國原則的外部干涉勢力才是破壞台海現狀的罪魁禍首」。

此前孫衛東說，「尹錫悦的言論完全不可接受，中方表示嚴重關切和強烈不滿。朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性，這是眾所周知的事實。我們敦促韓方切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行」。

不得不說，韓國最近很「不正常」。此前，尹錫悦暗示要向烏克蘭輸送武器，韓國和俄羅斯關係現在已跌到了低谷。俄羅斯前總統梅德韋傑夫甚至放狠話：「如果在朝鮮出現了俄羅斯的最新武器，韓國民眾會說什麼？」

在國宴開始前，美國總統拜登與韓國總統尹錫悅與夫人們在白宮大樓梯前合影。（ Reuters）

此外，尹錫悦去美國前接受採訪，聲稱他「無法接受因為100年前發生的事情還要求日本下跪（請求寬恕）」，讓韓國輿論譁然，認為現在的問題是日本不承認罪行，這句話根本不像是韓國總統說的，倒像是日本首相的話。

去年，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣引起軒然大波，之後轉往韓國，但尹錫悦曾以休假為理由未有接見，表現出韓國不願捲入中美紛爭。為何尹錫悦變了呢？為何在對美對日態度上突然間極具討好，向美日獻投名狀？

「經濟基礎決定上層建築」。韓國財政部報告，韓國近期物價仍維持在高點，內需復甦速度放緩，加上出口狀況不佳，企業信心不足等負面因素延續，導致整體經濟成長放緩。韓聯社報導指出，韓國政府自去年6月起連續8個月警示經濟成長可能放緩，今年1月指出，放緩可能性提高，2月報告進一步將現狀定調為「經濟成長放緩」。從各項經濟數據來看，韓國經濟前景不甚樂觀。

韓國是典型的出口導向的外向型經濟。最致命的變化發生在貿易領域。韓國從去年以來，陷入了奇怪的逆差陷阱。要知道過去韓國，在國際貿易中，也是個順差大國。但是去年韓國竟然出現了高達472億美元的逆差，從2008年金融危機以來，這是這十多年來的第一次。

有人把這歸結為疫情影響，也有人說是美國加息的衝擊，說法很多，但大都傾向於這是一種暫時性的情況。但是到了2023年，情況卻似乎變得更壞了，今年一季度，韓國的貨物貿易逆差為224億美元，按年擴大了397.6%。很顯然，韓國的國際貿易形勢，還在快速惡化，這恐怕不是一個暫時現象。

今年前三個月，韓國對華出口大幅下降超過30%，但是進口依然小幅增長，最後出現了78.8億美元的逆差。中國過去一直是韓國的第一大順差來源國，現在形勢逆轉，已經是韓國最大的逆差國。之所以出現這樣的情況，一方面是去年以來的半導體價格下跌，導致韓國最主要的出口項大幅減少。另一方面則是中國半導體進口需求，正在快速減少，實際上是國產替代正在快速增加，這對韓國的影響是最直接的。這後一個原因，應該說是更致命的，因為如果是前一個原因，那有可能是暫時性的，而後面的原因，就可能導致這種進口減少將會是永久性的。

韓國之前出於經濟上的考慮，還是比較靠近中國的，現在經濟上的基礎正在快速變化，這恐怕會對韓國的心態產生很大影響。如此變化的始作俑者是美國，韓國於是將希望又不得不寄託回他的「大哥」。

但美國其實對韓國這位新總統是非常無禮的。

中國對半導體迅速下降，加上以國產晶片替代，從韓國入口大減。圖為韓國SK海力士（SK Hynix）的晶片。（Reuters）

其實尹錫悦也應該非常明白，韓國無時無刻不在面臨美國的「壓榨」。美國之前一直力推三星和台積電到美國去建廠，為此還「施壓」韓國政府將三星太子李在鎔從監獄放出，李在鎔而後豪言要在美國投資1000億美元，擴大晶片的產能。但是現在三星是個什麼遭遇呢？

三星和台積電可以說是同病相憐，一開始美國畫了一個大餅，說要給所有的晶片工廠補貼500億美元，然後等他們在美國建廠快投產了，結果美國出《202年晶片和科學法案》出台，把補貼條件訂的死死的，根本肥水不流外人田，三星和台積電已經公開表態考慮放棄。這還不止，最近美國的法院對美國企業起訴三星侵權作出終審判決，罰款3.03億美元，又是對三星狠狠敲了一筆竹槓，這個判決就在尹錫悦去美國訪問的前一天。

另據英國傳媒援引知情人士的話稱，白宮已要求韓國政府敦促三星和SK海力士，在美國公司美光遭中國市場禁售的情況下，不要趁機填補美光留下的任何市場空白。這也可以算尹錫悦訪美之前美國給的「見面禮」。除了美國的補貼條款裏，就有不得在中國擴大產能規模外，現在已經發展到了，連美國企業留下的市場空白都不能填補的地步。

產業上的競爭，軍事殖民的剝削，讓韓國已經喘不過氣來，看樣子是尹錫悦也沒有的選擇，只能必須受這份窩囊氣。

晉楚相爭，必先伐鄭。夾在大國爭霸中間，原本就是小國的悲哀，然： 國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。這不就是今天韓國的寫照嗎？