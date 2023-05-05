美情報總監：習近平仍傾向以和平方式統一台灣

近年有關北京武攻台灣的時間表眾說紛紜，從2025年、2027年、2035年到2049年的揣測多有，針對台海可能戰情，美國情報部門做出評估，指台積電若因解放軍攻台停止製造，將衝擊中美乃至全球經濟，並指出「中國國家主席習近平仍傾向以和平方式統一台灣，但同時為軍事選項做準備」。



美國聯邦參議院軍事委員會4日就全球威脅召開聽證會，邀請美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）連袂出席作證。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）在會上關切北京對台動武可能性，指習近平過去一年諸多發言，似乎都在為中國人民備戰。柏瑞爾回應稱，習近平長年負責推動中國崛起，進入第3任期後，他的發言日益強硬。目前檯面上有不同（可能犯台）時間點，如何解讀因人而異，包括2025年、2027年、2035年及2049年。

柏瑞爾強調，上述討論的重點是，習近平已下令要解放軍做準備，但不確定是為何事或何時，美國國防情報局密切關注情勢，分析習近平說的每個字。

20202年11月24日，海恩斯受拜登任命為首位女性情報局總監。（Getty Images）

儘管兩岸武統議題日漸成為「顯學」，但海恩斯提出了相對樂觀的看法。海恩斯指出，美國情報界評估持續顯示，習近平仍傾向以和平方式統一台灣；但與此同時，習近平命令解放軍做好準備，提供他能在不需擔心華府干預情況下奪取台灣的軍事選項，這將影響習近平犯台的能力及決策。

至於中國對台動武對美國經濟可能的衝擊，海恩斯表示，衝擊程度要視當時情況而定，她目前無法提供明確答案。

「根據多項智庫研究，超過九成高階晶片在台灣製造，加上幾乎所有種類電子產品都需要晶片，若台積電因解放軍攻台停止製造，將對全球經濟造成巨大衝擊」，海恩斯說道。

在相關產值數據方面，美國情報部門預估，在台海開戰後的前幾年，年損失恐達6000億至1萬億美元，美國、中國的GDP也將受嚴重影響。

談到中美關係，海恩斯轉趨悲觀，認為中美關係越來越具挑戰性，例如習近平三月在一場演說中指責美國打壓中國，「是他截至目前對美國最直接公開的批評」；「這顯示習近平對美國目標長年不信任，深信美國試圖遏制中國，也反映北京對中美關係越來越感悲觀」。