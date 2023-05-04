中國發表報告　指控美國CIA用5種手段在逾50國策劃「顏色革命」

中國國家計算機病毒應急處理中心及網絡安全企業360公司5月4日發表報告，指控美國中央情報局（CIA）長期以來用5種手段，在逾50國策劃「顏色革命」，持續進行間諜竊密活動。



報告主張，無論是2014年烏克蘭的「顏色革命」、台灣「太陽花革命」，還是2007年緬甸「藏紅花革命」、2009年伊朗「綠色革命」等未遂的「顏色革命」事件，都擺脫不了美國情治機構的影響。報告稱根據統計，數十年來CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（而CIA只承認其中的7宗事件），在相關國家引發動亂。

內文指CIA慣用5種手段來行動，包括提供加密網絡通訊服務、提供斷網通聯服務、提供基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具、由美國公司研發的一款名為「暴動」的軟件、美國國務院將研發「反審查」訊息系統作為重要任務。

報告稱，在提供基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具方面，美國蘭德公司花費數年研發出一款被稱為「蜂擁」的非傳統政權更叠科技，用於幫助通過互聯網聯接的大量年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動性抗議活動，大大提升活動現場指揮效率。

調查報告也稱，一個網絡攻擊組織自2011年起，使用與CIA有關的網絡武器，向中國和其他國家發動網絡攻擊，目標包括各國大型互聯網公司、科研、政府機構及訊息基建等。