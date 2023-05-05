董明珠約4億元市值股份遭凍結？　格力電器：信息錄入錯誤已更正

格力電器首季度財報顯示，格力董事長兼總裁董明珠持有的部分股份遭到凍結，市值約近4億元（人民幣，下同）。

及至周五（5日）晚，格力電器更新財報內容，將「凍結」改為「質押」，並稱早前錯誤錄入個別信息。



格力電器首季度財報誤將董明珠持有的部分股份寫為「凍結」。（資料圖片）

據「紅星資本局」報道，格力電器首季度財報顯示，截至首季度底，董明珠的持股數量為4448.85萬股，持股比例為0.79％，其中有1150萬股處於凍結狀態。以格力電器周四（4日）的收市價35.42元計算，董明珠遭凍結的股份市值約為4.07億元。

格力電器的2022年年度報告和首季度報告均在4月底發布。但據2022年年報顯示，截至2022年年底，董明珠持有的股份未遭到任何質押或凍結。即是，董明珠持有的部分股份遭凍結發生在今年首季度。

對此，格力電器投資者服務熱線回應，已注意到相關情況，將會就凍結原因進行核實。

格力電器更新財報內容，將「凍結」改為「質押」。（格力電器）

及至5日晚，格力電器發布《關於2023年第一季度報告的更正公告》，調整此前報告的失誤。

格力電器表示，珠海格力電器股份有限公司於2023年4月29日披露了公司《2023年第一季度報告》。經核查，因個別信息存在錄入錯誤，誤將截至報告期末前十大股東中董明珠女士的股份狀態填寫為「凍結」，現對相關內容進行更正，更正後董明珠女士的股份狀態填寫為「質押」。