「00後第三代農民工」不積累强消費　棄廠缺工成中國工業轉型之難

伴隨內地市場經濟發展，尤其是第三產業蓬勃提供更多就業機會，以00後為主體的「第三代農民工」不愛進工廠，更喜歡從事相對自由輕鬆的服務業。他們消費欲望強烈，「强消費卻不積累」，因而面臨嚴峻的婚配問題，也無法適應產業升級的需求。



內地基層治理專家、中南大學公共管理學院講師雷望紅4日在騰訊網發文，點出第三代農民工面臨的困境，在內地網絡引發關注與熱傳。

她指出，第三代農民工主要群體是00後的年輕人，現在開始進入到勞動力市場進行擇業。由於市場經濟飛速發展，各行各業就業機會層出不窮，尤其是第三產業發展迅速，初高中畢業就外出務工的00後更多選擇服務業，比如做餐廳服務員、快遞員、外賣員、滴滴司機等。

根據官方統計，2022年內地農民工已增至2億9562萬人，他們半數以上從事服務業。

目前中國在城市打工的農民工約2.7億人，他們面對生活的壓力，卻未能在城市中找到支援。（資料照片）

「第三代農民工之所以願意進入到服務行業工作，一是工作相對自由，二是輕鬆，三是收入可以快速結算，如日結、周結或半月結。」雷望紅指出，他們做小生意的不多，00後沒有積累，缺乏吃苦耐勞的精神，即使有少部分人會去做小生意，也主要是依靠父輩的資金支持。

針對「第三代農民工」與此前世代農民工的圖像差異，雷望紅以「消費」、「積累」兩變項的強弱對應作為分析指標。

雷望紅分析指出，中國第一代農民工「重積累、輕消費」，具有濃厚的家庭觀念和鄉土意識；二代農民工「輕積累、重消費」，較為依賴父輩的支持，還存有一定的家庭觀念，同時處於城鎮化的浪潮中，具有城市化的願望，在一定程度上要依靠父代的支持進城定居。但第三代農民工「不積累、強消費」，「一人吃飽全家不餓」，缺乏家庭觀念，在家庭再生產上完全依賴父輩的支持，他們對於農村幾乎不再依賴，面向城市生活。

「第三代農民工普遍不願意進入到工廠工作，主要是因工廠勞動時間長，工作不自由，收入還不比服務業高。」雷望紅以在企業調研時的發現為證，指現在內地年輕人都不願意進廠務工，尤其是不願意上夜班，理由是工廠的工作太辛苦、不自由，不能上網打遊戲，工廠的流水線工作比不上服務業的工作自由。「他們對於未來和成家立業缺乏考慮，過著過一天敲一天鐘的日子。」

順此而下，當第三代農民工集體沉浸於消費主義時，就會出現婚配的現實主義，窮人家的適齡青年就可能一輩子打光棍。「他們陷入一個惡性循環，越是消費，越缺少積累，越難以找到對象；越是難找到對象，就越是傾向於消費。」

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此外，在中國經濟發展宏觀層面，雷望紅認為，由於年輕人普遍進入到服務業，中國工業產業的發展或將面臨著人才補給和更新不足的問題。

近年來，中國開始在內憂外患的壓力下進行產業的轉型升級，轉型的產業不能再依賴缺乏技術技能的農民工，而是需求擁有一定文化水準、懂得生產技術和管理經驗的產業工人。但是在轉型升級過程中發現，中國不僅缺乏高水準的技術人才，也缺乏願意從事一線生產的技能工人。

她提到，技能工人的缺乏，根本原因在於內地年輕人都不願意從事生產規律、紀律嚴格且技術密集的產業工作，更願意選擇自由、輕鬆、來錢快的服務工作；而「農民工已經跟不上產業發展的步伐，不再適應技術集成和知識密集的產業需求。」