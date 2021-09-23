「農民工」一詞涉歧視？深圳人社局：引導媒體改稱「來深建設者」

日前針對人大代表提出「政府倡導各方媒體在宣傳上，不使用『農民工』等歧視性語言」的建議，深圳市人力資源和社會保障局9月17日答覆稱，「我市雖不能要求本地媒體不使用『農民工』表述，但也將結合深圳實際，引導新聞媒體多使用『來深建設者』表述」。

對此，《中國青年報》提到，「農民工」，會聯想到從事髒、累、危險工作且待遇低下的農村勞動者助長了針對特定群體的身份歧視，但也有許多內地網民認為，該詞語本身是中性的。



此前媒體報導，全國人大代表、廣東省作協副主席呂雷於2007年兩會召開前夕曾建議，取消「農民工」這個稱謂，把他們統一稱為工人。呂雷提到，中國有2億多農民工，其中大多是青壯年，有很多可造之材，「如作家隊伍里就有很多有想法、有才氣的農民工」。

呂雷希望關注農民工中的特殊人才，給他們一個發展自我的特殊渠道，也提到希望讓業者有尊嚴，並出台政策，提高從事製造業和服務業的就業者政府主導評分積分體系權重。

百色市700多名農民工乘搭專列前往廣東返崗復工。（中新社）

對此，9月17日，深圳市人社局官網發佈了《關於第20210698號建議的答覆函》提到，經核查，目前人民日報、新華社等中央主要媒體在報導中對「農民工」群體仍然使用「農民工」表述。2019年12月4日國務院第73次常務會議通過的《保障農民工工資支付條例》，也採納了「農民工」表述。

答覆函指出，「對照相關法律法規、對標中央主要媒體報導，我市雖不能要求本地媒體不使用「農民工」表述，但也將結合深圳實際，引導新聞媒體多使用「來深建設者」表述，並指導督促本地媒體加大對來深建設者宣傳力度。」

2月23日，在重慶火車北站北廣場，來自重慶30個區縣的518位農民工，統一乘坐動車專列赴浙江紹興相關企業返崗復工，這也是重慶發出的首列返崗復工專列。（中新社）

《中國青年報》則評論，提起「農民工」，城市居民常常聯想到文化程度較低、從事髒、累、危險工作且待遇低下的農村勞動者。這些刻板印象，在一定程度上助長了針對特定群體的身份歧視。但他們遭受歧視的根本原因，是一些人心中根深蒂固的偏見和誤解，而非「農民工」這個名字。單純不使用「農民工」的表述，恐怕很難起到良好的糾偏效果。



文中也提到，早在2018年，就有人建議取消「農民工」稱謂。當時，人社部答覆稱，目前很難找出一個準確、簡潔、各方認可的稱謂，還不宜取消「農民工」這一稱謂。



《中國青年報》亦引述「農民工」出身的育兒嫂兼「業餘作家」范雨素的說法，她曾表示：「當我們聽到農民工和藝術家這兩個詞的時候，聽到農民工時感覺到不再是恥辱的或者貶義的，聽到藝術家也不覺得這個詞是高高在上的，所有職業這些詞都是中性詞，因為我們終究是你中有我、我中有你的關係，是一個平等的關係。如果能推動這些，就是社會的進步。」