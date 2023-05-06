核酸願檢盡檢捲土重來？東莞發連續8天檢測通知　網民：堅持100年

「五一」假期過後，不少內地網民都稱再次感染新冠病毒；亦有傳言指，有內地高校要求新冠陽性學生進行隔離，不過就尚未得到證實。

但值得注意的是，東莞市東城街道周五（5日）發布，連續8天的核酸檢測安排的通知，稱有需要市民可前往檢測點自費檢測。



東莞市東城街道發布連續8天的核酸檢測安排的通知。（東莞市東城街道）

東莞市東城街道在微信公眾號發布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知，稱根據工作安排，街道將繼續提供核酸檢測服務。有檢測需求的市民，可前往東城醫院和台心醫院兩個核酸點進行採樣，願檢盡檢人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣。

周六（6日），東城街道衛健局表示，本次核酸檢測是按相關規定，為滿足群眾需求，為自願進行核酸檢測人員提供，非強制性的。東城街道辦亦在相關文章評論區留言稱，「莫慌」。

有網民直言，有些人是真的不想疫情結束。（示意圖片／新華社）

事件引發網民熱議：

「是的，堅持100年。」

「有些人是真的不想疫情結束。」

「庫存還沒清完是吧。」

「願檢盡檢，又上線了。」

「大驚小怪，醫院檢測很正常！這和去醫院查流感等其他傳染病一樣，自己懷疑或者醫生懷疑，就會有檢測，是就收治或開藥，不是就拉倒，和檢查其他傳染病沒區別，只是不當瘟疫處理了而已！」

