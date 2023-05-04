淄博4歲童指景點人龍問｢這是在做核酸嗎｣　網民：疫情3年永載史冊

今年「五一假期」內地多地出現人山人海的景象，因燒烤而「出圈」（被更多人熟識）的山東淄博更成為了新晉熱門打卡地。近日，有淄博網民帶小朋友駕車經過當地排隊的人龍時，童言無忌的小朋友竟好奇地問，「這是在做核酸嗎？」



「一天一檢」、「一天兩檢」已然成為內地防疫的歷史，雖然當局對新冠病毒感染回歸「乙類乙管」措施，核酸檢測的長龍亦早已不復存在，但在3、4歲小朋友的腦海中，排隊做核酸仍記憶猶新。

周一（1日），有淄博網民稱，駕車帶4歲女兒經過八大局市場時，見到長長的排隊人龍，女兒竟好奇地問，「媽媽這是幹什麼，是做核酸嗎？」女兒的提問亦令這名網民哭笑不得。

事件引發不少網民共鳴：

「往往只有孩子才會發自內心的說實話。」

「別的不說，疫情這3年必定永載史冊。」

「孩子，核酸的日子是一去不復返了。」

「沒事孩子，長大了你就不記得5歲之前的事了。」

「做核酸就是悲劇。現在有多少人還會記起來。大家不要忘記。」



另據了解，八大局是淄博的一個便民市場，因上世紀八九十年代，財政局、教育局、衛生局、農業局等淄博市政府八個局委在此辦公而得名。自淄博燒烤在網絡爆紅之後，八大局便民市場亦成為全國熱門「景點」之一，遊客們在此主要為品嘗當地美食，包括炒鍋餅、紫米餅、牛奶棒、南瓜條、博山炸肉等，該市場的速遞訂單寄遞單量亦因此漲幅超過500%。