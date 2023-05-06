中老將舉行聯合軍演　解放軍南部戰區派逾200人出征

國防部宣布，經中老雙方商定，解放軍南部戰區將派出力量於5月赴老撾，與老撾人民軍舉行聯合軍演。軍演將以「聯合打擊跨國武裝犯罪集團」為背景，雙方參演兵力合共逾900人。



「友誼盾牌-2023」聯演中方參演部隊出征儀式現場。（國防部網）

據《解放軍報》報道，軍演名為「友誼盾牌-2023」，將於5月9日至28日在老撾境內舉行，中老參演部隊將以「打擊跨國武裝犯罪集團違法犯罪活動」為背景，組織「山嶽叢林地陣地進攻行動」聯合演練。

此次聯合軍演主要包括混編聯訓、綜合演練、文化交流以及人道主義援助等內容，雙方參演兵力共900多人，中方將派出200多人的實兵分隊，攜帶多種類型的武器裝備300多台（套）參演。

中方參演部隊以南部戰區陸軍第75集團軍某旅為主抽組。出征前，他們已高標準完成物資籌備等相關工作，並重點圍繞輕武器和火炮射擊、班排連戰術等內容進行強化訓練。

據了解，解放軍今年以來頻繁赴東南亞國家舉行聯合軍演，除海軍不久前與新加坡舉行合作海上聯演外，三月底至四月還赴柬埔寨與柬軍舉行總兵力達三千人的「金龍」演習，這是兩軍史上規模最大演習，雙方還首次展開海上協同演練；此外，解放軍二月也派兵赴泰國參加「金色眼鏡蛇」多國人道救援演習。