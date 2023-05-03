解放軍無人機一周內二度巡台　專家：恐摸透台灣東部駐軍電子頻譜

台灣軍方發布最新動態，解放軍一架BZK-005無人機在5月2日至3日間的24小時內，繞行台灣東部防空識別區大範圍飛行。台防部稱，這是解放一周內第二次派遣無人機繞行台灣。西媒指出，在兩岸緊張局勢依然嚴重的情況下，此舉似乎是解放軍對台施行的新偵監手段；台灣軍事專家則認為，解放軍無人機恐怕會把台灣東部駐軍的電子頻譜摸透。



台灣軍方3日公布過去24小時內，又有27架次共機擾台，其中一架BZK-005無人機（褐色航跡）甚至順時針繞台。（台灣國防部提供）

BZK-005無人機是一種具遠程偵察功能的無人機，根據飛行路線，這架BZK-005無人機自北部穿越海峽中線空域進入台灣東部，繞行東部、南部外海空域，循巴士海峽返航。台灣軍方表示，這次飛行發生5月2日6時至3日6時為止的24小時內。

台灣前空軍副司令、軍事專家張延廷3日接受台媒訪問時，直指「大陸軍方使用無人機繞台飛行已成常態，且機型一再變換，從TB-001到BZK-005，下次可能是無偵7，甚至彩虹無人機」，張延廷表示，未來也可能從單向繞台推進為雙向饒台，對台灣空防屆時將造成很大壓力。

解放軍BZK-005中型無人機。（圖源：浩漢防務）

張延廷表示，目前中國大陸無人機技術相當純熟，且滯留台灣東部空域時間相當長，偵搜防空、雷達等電子頻譜將愈趨完整，等到摸透了，未來若發生戰爭，將非常不利於台軍，呼籲台灣軍方應及早因應，隨時部署修正，擾亂大陸無人機偵搜，使其無法掌握。

針對解放軍一週內兩度使用無人機繞行台灣，台國安局副局長陳進廣3日備詢立法委員提問時表示，非常注意這個狀況的發展。「目前沒有情資顯示，中國大陸計劃性地要用無人載具製造灰色地帶衝突」。

張延廷則建議，台灣軍方及中山科學院應要加速無人機的研發量產，畢竟採取戰機及導彈追監付出的成本太大，最好的方式就是無人機對無人機。