疫後內地首例境外骨髓捐獻　廣東男捐造血幹細胞救香港白血病患者

「我只是在盡自己的力量幫助他人。」近日，莊先生在南方醫科大學珠江醫院的病床上躺了4個小時，完成了造血幹細胞捐獻。採集次日，這袋「生命種子」裝在專用低溫保溫箱裡，經由廣深港高鐵送達香港，救助一位白血病患者。



《羊城晚報》報道，今年3月底，莊先生得知自己與一名香港患者的配型相合，毫不猶豫地答應捐獻。為了讓身體狀態更好，他增加了運動量，每天下班後都去跑步，飯量也比平時大了些，每天特地多吃點肉，「感覺身體結實了一點。」這段時間裡，莊先生增重到約58公斤，這是他成年後體重的峰值。

莊先生出生於1989年，來自廣東陽江，是一名汽修工。2017年，他在第一次參與無償獻血時，瞭解到捐獻造血幹細胞能夠挽救很多患者的生命，當即報名加入中華骨髓庫，成為一名造血幹細胞志願捐獻者。

據了解，為了此次捐獻，莊先生請了15天假，需要同事和上司幫忙分擔工作，「他們知道我的請假理由後，都覺得很值得，還時常問候我的身體情況、給我打氣。」莊先生說道。

5月初，莊先生來到廣州，開始接受皮下注射動員劑。在捐獻前夜，他本打算10點半就睡覺，但快12點才睡著，「有些緊張，但並不擔心。」採集當日凌晨4點50分，莊先生起床做了抽血檢查，隨後又躺了一個多小時。吃罷早飯，8點20分開始了造血幹細胞採集，他把手機放在枕邊，迴圈播放平時愛聽的歌。

疫情以來內地首例非凍存造血幹細胞境外捐獻

中華骨髓庫廣東省管理中心相關負責人介紹，這是新冠疫情以來內地首例非凍存造血幹細胞境外捐獻，標誌著中華骨髓庫的境外捐獻工作已恢復正常運作，莊先生成為廣東第1622例造血幹細胞捐獻者。

「不少朋友知道我要捐獻造血幹細胞後，都等著我回去分享經驗。」莊先生表示，在他身邊有定期獻血的朋友，但還沒有捐獻過造血幹細胞的，他將把這次經歷和朋友們細細分享。

醫師王剛負責外周血造血幹細胞採集，當日上午他一直觀察著莊先生的捐獻過程，兩人不時聊會兒天。王剛介紹，造血幹細胞在4攝氏度恆溫保存條件下最多能保存4天，和凍存的方式相比，非凍存方式下單個核細胞損失較少，適用於異體移植採集後短期存儲幹細胞。

此次捐獻，陽江市紅十字會「三獻」工作人員陳德明全程陪著莊先生進行高分辨配型、體檢、捐獻等工作，在每一步都仔細介紹。在他看來，莊先生不僅心地善良，而且非常樂觀。陳德明回憶，在3月底接到配型成功的通知後，他當天便將這一消息告訴莊先生，「在詢問捐獻意願時，莊先生的態度特別積極。」

陳德明介紹，這是陽江市紅十字會經手的首例造血幹細胞境外捐獻。面對更為複雜的手續、更短的時間、更多的準備工作，陽江市紅十字會共有11名工作人員參與其中，以確保順利完成捐獻工作。

採集次日下午，莊先生在醫院結束觀察後返回陽江。當晚，大家還一起吃了一頓火鍋。陳德明表示，目前莊先生的身體狀況還不錯，回到陽江後還會繼續跟進回訪，並定期體檢。

廣東：捐獻量連續八年居全國第一

中華骨髓庫廣東省管理中心相關負責人表示，廣東省紅十字系統自2001年開展造血幹細胞捐獻工作，在2006年6月完成首例涉外造血幹細胞捐獻，至今已向美國、韓國、法國、中國香港等境外患者捐獻造血幹細胞22例。

這位負責人介紹，在新冠疫情前，境外捐獻是由專人入境來取送新鮮的造血幹細胞。新冠疫情期間，中華骨髓庫參考其他國家骨髓庫的做法和經驗，嘗試採用凍存造血幹細胞後運輸的方式完成跨境捐獻，積極聯繫外交部、海關及運送公司，只要有一線希望都盡全力尋找境外捐獻解決方案，2020-2022年完成境外捐獻13例。

「近年來，廣東省造血幹細胞捐獻數量呈快速增長態勢。」這位負責人表示，2020-2022年全省實現捐獻728例，占歷年累計捐獻總數的47%。其中2022年捐獻造血幹細胞290例，創歷史新高，年度捐獻量占全國的16%，連續八年居全國第一。截至目前，廣東省累計入庫造血幹細胞志願捐獻者達13.6萬人，累計捐獻總數1622例，庫容使用率1.2%，捐獻總數和庫容使用率均居全國第一，為挽救患者生命發揮了積極作用。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

