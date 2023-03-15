未履約捐贈1100萬遭母校起訴　校友變老賴：比特幣爆倉致資產歸零

此前，中國礦業大學90後校友詐捐母校1100萬（人民幣，下同），被告上法庭成為失信人。

昨晚（14日）當事人吳幽在社交平台公開回應，由於2019年後經濟大環境，及其本人基金遇到困難，因此曾向校方提出變更捐贈方式被拒，將想盡一切辦法旅行責任，將捐款落實到位。

據《南方都市報》報道，律師分析稱，改變捐贈方式需要捐贈人與被捐贈方協商解決，由於案件已進入法院執行階段，除非達成執行和解，否則捐贈方式無法再改變。



據此前報道，吳幽在2019年4月中國礦業大學110周年校慶時承諾捐贈1100萬元，這也是中國礦業大學成立後收到的最大單筆捐贈，在當時獲得學校、媒體的爭相報道宣傳。但3年過去，捐贈款項遲遲未到賬。2022年7月，母校將吳幽告上法庭；今年2月，其被法院納入失信名單，收到限制消費令。

報道回顧：管理46億基金卻詐捐1100萬？ 90後校友遭中國礦業大學起訴變老賴

校方主動提出捐贈事宜

吳幽在昨日的回應中稱，對母校礦業大學具有很深的情感。在偶然中，通過校友介紹，與中國礦業大學教育基金會成員相識。2019年時，吳幽工作發展勢頭良好，校方提出，希望他可以支持回贈學校。

校方基金會最早向吳幽提出，是否可以「10年捐贈5000萬」，由於數額較大，且恰逢學校110周年校慶，吳幽便主動提出是否可以捐贈價值1100萬元的比特幣，但被校方拒絕，於是決定捐款1100萬人民幣，並於2019年4月簽署協議。

吳幽表示，由於所持比特幣在短時間內爆倉，數字資產幾乎歸零。同時名下基金出現流動性危機，他陷入巨大財政困難中。期間他一直與學校保持溝通，並在2021年提出，將名下「鏡湖基金」管理人持有的46%收益權捐贈給學校，但亦被拒絕，校方希望以現金形式捐贈。「我們雙方的溝通於是陷入了困境。」

吳幽在回應中保證，會堅定不移地履行自己的責任，想盡一切辦法將1100萬的捐贈款落實到位，不辜負學校校友、公眾、家人、同行和朋友們的期待。

不可撤銷的公益捐贈

據中國庭審公開網顯示，吳幽與中國礦業大學的協議為提及，「該捐贈是不可撤銷的公益捐贈」。校方代理律師表示，雖然吳幽遇到了一定的經濟苦難，但事實上具備履約能力。而吳幽解釋，雖然持有基金等自稱，但不代表有現金，希望校方可以給他時間，或是接受「基金收益轉贈」的方案。

北京市君澤君律師事務所合夥人律師王勝利解釋，據慈善法規定，捐贈人透過公開形式承諾捐贈，並簽訂書面協議的情況，捐贈人需履行捐贈義務。違反捐贈協議逾期未交付捐贈財產，慈善組織或者其他接受捐贈的人可以要求交付，拒不交付的可向法院申請支付令或提起訴訟。

雖然吳幽提出改變捐贈方式，但這一案件已進入到執行階段，除非達成執行和解，否則捐贈方式已無法再改變。若簽訂捐贈合同後想進行撤銷，需具備一定的條件，公益事業捐贈不同於普通的民事贈與，不得任意撤銷。吳幽的捐贈已無法撤銷。

事件在網絡受到關注，有網民表示，疫情三年經濟不景氣，學校不應落井下石逼迫學生，有些「吃相難看」，還稱「母校又給他上了一課」，「現實版母校與你同榮光，沒法共患難」。但也有網民表示，沒有那麼多流動資金，便不要隨意作出承諾。